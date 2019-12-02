Эксперт прокомментировал назначение Гросси гендиректором МАГАТЭ

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) под руководством своего нового генерального директора Рафаэля Гросси по-прежнему будет поддерживать курс на деполитизированное развитие безопасных технологий мирного атома в мире, полагает главный редактор информационного портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
Генеральная конференция МАГАТЭ на специальной сессии в понедельник утвердила назначение аргентинского дипломата Гросси на пост гендиректора агентства. Гросси с июня 2013 года был послом и постоянным представителем Аргентины при международных организациях в Вене, включая МАГАТЭ.
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"Можно надеяться, что под руководством Гросси МАГАТЭ будет по-прежнему держать курс на развитие технологий мирного атома, свободное от политических влияний", - сказал Уваров РИА Новости.
Гросси стал шестым главой агентства с момента его основания в 1957 году. Предыдущий глава МАГАТЭ Юкия Амано, возглавлявший агентство с 2009 года, скончался в конце июля нынешнего года. Ранее руководство российской атомной отрасли неоднократно подчеркивало деполитизированный характер деятельности МАГАТЭ, который выдерживался при Амано.
Уваров отметил, что российские разработки в сфере мирного атома хорошо знакомы Гросси. Собеседник агентства напомнил, что новый глава МАГАТЭ неоднократно по приглашению госкорпорации "Росатом" приезжал в Россию в составе делегаций постоянных представителей зарубежных стран при международных организациях в Вене. В РФ дипломаты знакомились с передовыми технологиями атомной энергетики, развиваемыми в России.
В беседах с журналистами по итогам тех визитов Гросси отмечал очень высокий уровень технологического превосходства России в мировой атомной энергетике, а также открытость "Росатома" для международного сотрудничества.