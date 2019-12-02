Эксперт прокомментировал назначение Гросси гендиректором МАГАТЭ

Генеральная конференция МАГАТЭ на специальной сессии в понедельник утвердила назначение аргентинского дипломата Гросси на пост гендиректора агентства. Гросси с июня 2013 года был послом и постоянным представителем Аргентины при международных организациях в Вене, включая МАГАТЭ.

"Можно надеяться, что под руководством Гросси МАГАТЭ будет по-прежнему держать курс на развитие технологий мирного атома, свободное от политических влияний", - сказал Уваров РИА Новости.

Гросси стал шестым главой агентства с момента его основания в 1957 году. Предыдущий глава МАГАТЭ Юкия Амано, возглавлявший агентство с 2009 года, скончался в конце июля нынешнего года. Ранее руководство российской атомной отрасли неоднократно подчеркивало деполитизированный характер деятельности МАГАТЭ, который выдерживался при Амано.

Уваров отметил, что российские разработки в сфере мирного атома хорошо знакомы Гросси. Собеседник агентства напомнил, что новый глава МАГАТЭ неоднократно по приглашению госкорпорации "Росатом" приезжал в Россию в составе делегаций постоянных представителей зарубежных стран при международных организациях в Вене. В РФ дипломаты знакомились с передовыми технологиями атомной энергетики, развиваемыми в России.