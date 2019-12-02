Эксперт оценил перспективы развития отношений России и НАТО

"Насколько я понимаю, (генсек НАТО Йенс) Столтенберг уже доложил о том, что политика НАТО остается прежней – это двухколейный подход. Оборона и сдерживание России с одной стороны, с другой стороны - поддержание диалога. В данном случае никаких признаков того, что НАТО сделает какие-то дополнительные шаги в сторону, например, укрепления второй линии, то есть диалога с Россией, к сожалению, я не вижу", - сказал Данилов на круглом столе в МИА "Россия сегодня" на тему: "НАТО на пути "адаптации к новым угрозам": чего ждать от саммита в Лондоне?".