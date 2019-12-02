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РИА Новости

Эксперт оценил перспективы развития отношений России и НАТО

13:01 02.12.2019
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© Chief Petty Officer Julian CarrollФлаг НАТО
Флаг НАТО
© Chief Petty Officer Julian Carroll
Флаг НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Признаков того, что в ходе саммита в Лондоне НАТО сделает шаги, направленные на укрепление диалога с Россией, нет, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов.

"Насколько я понимаю, (генсек НАТО Йенс) Столтенберг уже доложил о том, что политика НАТО остается прежней – это двухколейный подход. Оборона и сдерживание России с одной стороны, с другой стороны - поддержание диалога. В данном случае никаких признаков того, что НАТО сделает какие-то дополнительные шаги в сторону, например, укрепления второй линии, то есть диалога с Россией, к сожалению, я не вижу", - сказал Данилов на круглом столе в МИА "Россия сегодня" на тему: "НАТО на пути "адаптации к новым угрозам": чего ждать от саммита в Лондоне?".

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Он отметил, что этот вопрос будет неизбежно обсуждаться и в других контекстах, включая военное строительство и оперативные планы НАТО. "Речь идет и о способности НАТО обеспечивать безопасность и оборону на восточных рубежах, то есть поддерживать ту самую повышенную боевую готовность, о которой было заявлено на прошлогоднем саммите в Брюсселе", - отметил эксперт.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на планируемой 3-4 декабря в Лондоне встрече лидеров стран НАТО, как ожидается, будет подниматься вопрос координации политики в отношении РФ и ситуации после распада договора по РСМД.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
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Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения
Тема отношений НАТО и России обязательно будет обсуждаться на встрече лидеров альянса в Лондоне, заявил журналистам на прошлой неделе высокопоставленный представитель администрации США. По его словам, Россия будет предметом "интереса и обеспокоенности" на саммите, в частности, "угроза территориальному суверенитету и гибридная угроза, исходящие от России, являются поводом для очень глубокого беспокойства для многих членов и, определенно, для нас".
Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов. Об этом в интервью британскому телеканалу Channel 4 заявил в понедельник посол РФ в Великобритании Андрей Келин. В преддверии саммита НАТО глава российского диппредставительства подчеркнул, что слова об угрозе, исходящей от России, являются своего рода "фейком", поскольку РФ даже не наращивает свои военные силы у границ западных стран. Однако Москва внимательно следит за действиями Североатлантического альянса и реагирует на них.
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Дмитрий Данилов (глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН)Андрей КелинМИД РФНАТОЙенс СтолтенбергСШАВ мире
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