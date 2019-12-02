Савченко рассказала, кто звал ее замуж

Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания

"Это политики, это бизнесмены, это бандиты, и военные, и простые трудолюбивые ребята", - заявила Савченко в интервью журналистам телеканала "1+1".

При этом она отметила, что единственным препятствием, которое "сдерживает мужчин" остается возбужденное в ее отношении уголовное дело за подготовку теракта.

В марте 2016 года Савченко осудили в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014-го она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину.