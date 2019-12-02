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РИА Новости

Савченко рассказала, кто звал ее замуж

12:52 02.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНадежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о мужчинах, предлагавших ей вступить в брак.
"Это политики, это бизнесмены, это бандиты, и военные, и простые трудолюбивые ребята", - заявила Савченко в интервью журналистам телеканала "1+1".
При этом она отметила, что единственным препятствием, которое "сдерживает мужчин" остается возбужденное в ее отношении уголовное дело за подготовку теракта.
В марте 2016 года Савченко осудили в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014-го она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.
В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину.
Позднее украинские власти обвинили Савченко в подготовке терактов в центре Киева. В апреле ее освободили из-под стражи, не успев продлить арест до истечения установленного по закону срока.
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