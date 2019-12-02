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РИА Новости

Си Цзиньпин оценил старт поставок газа по газопроводу "Сила Сибири"

12:38 02.12.2019
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© Фото : ПАО "Газпром"Сварка стыка газопровода "Сила Сибири"
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
© Фото : ПАО "Газпром"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Эксплуатация газопровода "Сила Сибири" является началом нового этапа российско-китайского взаимодействия и служит образцом глубокой интеграции и взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Пекина, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телемоста по открытию газопровода.
"Восточная ветка российско-китайского газопровода - это знаковый проект двустороннего энергетического сотрудничества, он служит образцом глубокой интеграции взаимовыгодного сотрудничества наших стран", - отметил Си Цзиньпин.
"Эксплуатация газопровода является началом нового этапа нашего взаимодействия", - подчеркнул он.
Длина газопровода "Сила Сибири" составила более 2,2 тысячи километров, диаметр газопровода – 1420 миллиметров. Трасса газопровода проходит в экстремальных природно-климатических условиях, преодолевает заболоченные, горные и сейсмоактивные территории, участки с вечномерзлыми и скальными грунтами. Абсолютные минимальные температуры воздуха на территории прохождения "Силы Сибири" составляют от минус 62°С в Республике Саха (Якутия) до минус 41°С на территории Амурской области.
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