Си Цзиньпин оценил старт поставок газа по газопроводу "Сила Сибири"

Длина газопровода "Сила Сибири" составила более 2,2 тысячи километров, диаметр газопровода – 1420 миллиметров. Трасса газопровода проходит в экстремальных природно-климатических условиях, преодолевает заболоченные, горные и сейсмоактивные территории, участки с вечномерзлыми и скальными грунтами. Абсолютные минимальные температуры воздуха на территории прохождения "Силы Сибири" составляют от минус 62°С в Республике Саха (Якутия) до минус 41°С на территории Амурской области.