Акции "Газпрома" растут на 1,5% после запуска "Силы Сибири"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Акции " Акции " Газпрома " в ходе церемонии запуска трубопровода "Сила Сибири" подскочили более чем на 2%, после чего несколько замедлили рост, следует из динамики торгов Московской биржи.

К 12.30 мск акции "Газпрома" поднимались на 1,47% - до 261,33 рубля. Чуть раньше, в ходе церемонии запуска газопровода, акции компании подскакивали на 2,3% - до 263,4 рубля. При этом индекс Мосбиржи растет на 0,58%.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".