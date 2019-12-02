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РИА Новости

Акции "Газпрома" растут на 1,5% после запуска "Силы Сибири"

12:37 02.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Акции "Газпрома" в ходе церемонии запуска трубопровода "Сила Сибири" подскочили более чем на 2%, после чего несколько замедлили рост, следует из динамики торгов Московской биржи.
К 12.30 мск акции "Газпрома" поднимались на 1,47% - до 261,33 рубля. Чуть раньше, в ходе церемонии запуска газопровода, акции компании подскакивали на 2,3% - до 263,4 рубля. При этом индекс Мосбиржи растет на 0,58%.
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
12:19
Путин: "Сила Сибири" выведет взаимодействие с Китаем на новый уровень
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".
Газ по трубопроводу будет транспортироваться из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке, а также на экспорт в Китай.
Газопровод Сила Сибири
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Газопровод "Сила Сибири"
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Сила Сибири (газопровод)Дальний ВостокГазпромСи ЦзиньпинМосковская биржаВладимир ПутинКитайРоссияЭкономика
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