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РИА Новости

Главой МАГАТЭ впервые стал латиноамериканец

12:34 02.12.2019 (обновлено: 12:45 02.12.2019)
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© REUTERS / Lisi NiesnerРафаэль Гросси на заседании совета МАГАТЭ в Вене
Рафаэль Гросси на заседании совета МАГАТЭ в Вене
© REUTERS / Lisi Niesner
ВЕНА, 2 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии на специальной сессии в понедельник утвердила назначение аргентинского дипломата Рафаэля Гросси на пост генерального директора МАГАТЭ, передаёт корреспондент РИА Новости.
Совет управляющих МАГАТЭ 30 октября назначил новым гендиректором агентства Гросси, который с июня 2013 года был послом и постоянным представителем Аргентины при международных организациях в Вене, включая МАГАТЭ. Это решение было вынесено на формальное утверждение генконференцией.
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Биография Рафаэля Гросси
Гросси - первый латиноамериканец, возглавивший МАГАТЭ - приступит к своим обязанностям 3 декабря. Он стал шестым главой МАГАТЭ с момента основания агентства в 1957 году. Глава МАГАТЭ назначается на четыре года.
Как ранее сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, "Гросси по своим деловым качествам, безусловно, подходит на этот пост". Российский дипломат назвал нового главу агентства опытным человеком, глубоко разбирающимся в работе МАГАТЭ. Ульянов также отметил, что Москва традиционно все последние годы поддерживала с ним "тёплые и продуктивные отношения".
Изначально в гонке за пост нового гендиректора МАГАТЭ участвовали четыре кандидата. Главным соперником Гросси был бывший постпред Румынии Корнел Феруцэ, которого совет управляющих назначил и.о. гендира МАГАТЭ после смерти Юкии Амано летом этого года. В последнем раунде голосования Гросси обошёл Феруцэ, получив необходимую для избрания поддержку 24 из 35 членов совета управляющих.
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Ядерные технологииРафаэль ГроссиЮкия АманоМихаил УльяновАргентинаМАГАТЭМоскваРоссияВ мире
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