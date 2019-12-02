Нацбанк Таджикистана прокомментировал ситуацию с переводами из России

Со вторника Таджикистан переходит на новую систему, которая предполагает проведение всех расчетов и процессинга по переводам через Нацбанк. В понедельник газета "Коммерсант" написала, что практически никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около 2,5 миллиарда долларов в год, подключение не завершил. Таким образом, по данным издания, 3 декабря денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться.