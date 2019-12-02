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РИА Новости

Нацбанк Таджикистана прокомментировал ситуацию с переводами из России

12:32 02.12.2019 (обновлено: 12:52 02.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Банкомат. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 2 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. Денежные переводы из РФ в Таджикистан с 3 декабря не остановятся, крупнейшие платежные системы – "Юнистрим", Western Union и "Контакт" – подключились к Национальному процессинговому центру Нацбанка страны, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы регулятора Мавджуда Хасанова.
Со вторника Таджикистан переходит на новую систему, которая предполагает проведение всех расчетов и процессинга по переводам через Нацбанк. В понедельник газета "Коммерсант" написала, что практически никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около 2,5 миллиарда долларов в год, подключение не завершил. Таким образом, по данным издания, 3 декабря денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться.
"С понедельника мы уже работаем с платежной системой "Юнистрим", подключившейся к Национальному процессинговому центру, со вторника начнут работать системы Western Union и "Контакт", - сказала Хасанова.
По ее словам, о создании Национального процессингового центра при Нацбанке Таджикистана всем руководителям платежных систем, работающим в РФ, было сообщено еще в апреле текущего года.
Банкомат
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Национальный банк ТаджикистанаТаджикистанРоссияЭкономика
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