Путин: "Сила Сибири" выведет взаимодействие с Китаем на новый уровень

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (СОЧИ), 2 дек - РИА Новости. Открытие газопровода "Сила Сибири" выводит на новый уровень взаимодействие РФ и Китая в сфере энергетике, заявил президент России Владимир Путин.
Президент РФ и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в режиме телемоста дают старт поставкам по газопроводу "Сила Сибири". Газ будет транспортироваться из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и на экспорт в Китай.
"В этом году - семидесятилетие установления дипломатических отношений (между РФ и Китаем). И в этом же году мы начинаем поставки в Китай российского трубопроводного газа. Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень, приближает нас к решению поставленной вместе с председателем КНР Си Цзиньпинем задачи доведения двухстороннего товарооборота к 2024 году до 200 миллиардов долларов", - сказал глава российского государства.
Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". В конце октября "Газпром" завершил заполнение "Силы Сибири" газом. Таким образом, линейная часть трубопровода подготовлена к началу поставок российского газа в Китай. "Газпром" планирует начать их в декабре.