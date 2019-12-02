Путин: "Сила Сибири" выведет взаимодействие с Китаем на новый уровень

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (СОЧИ), 2 дек - РИА Новости. Открытие газопровода Открытие газопровода "Сила Сибири" выводит на новый уровень взаимодействие РФ и Китая в сфере энергетике, заявил президент России Владимир Путин

Президент РФ и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в режиме телемоста дают старт поставкам по газопроводу "Сила Сибири". Газ будет транспортироваться из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и на экспорт в Китай.

"В этом году - семидесятилетие установления дипломатических отношений (между РФ и Китаем). И в этом же году мы начинаем поставки в Китай российского трубопроводного газа. Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень, приближает нас к решению поставленной вместе с председателем КНР Си Цзиньпинем задачи доведения двухстороннего товарооборота к 2024 году до 200 миллиардов долларов", - сказал глава российского государства.