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РИА Новости

Пиотровский рассказал, что "Эрмитаж-Урал" откроют в середине 2020 года

12:18 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральный директор ФГБУК "Государственный Эрмитаж" Михаил Пиотровский
Генеральный директор ФГБУК Государственный Эрмитаж Михаил Пиотровский
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Центр "Эрмитаж-Урал" планируется открыть в Екатеринбурге в середине 2020 года, сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Пиотровский, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в сентябре 2014 года подписали соглашение о создании центра "Эрмитаж-Урал". Планировалось, что центр откроется в 2016 году, но только в 2018 году городские власти нашли подрядчика – им стал "Атомстройкомплекс". Центр "Эрмитаж-Урал" расположится в Екатеринбурге в здании по улице Вайнера, 11, которое относится к Екатеринбургскому музею изобразительных искусств.
"Центр в Екатеринбурге в стадии завершения...В середине следующего года откроется. Там будут выставочные залы, фондохранилище", - сказал Пиотровский в ходе сессии ответов на вопросы интернет-пользователей, трансляция которой ведется в том числе в соцсетях.
"Эрмитаж-Урал" – уникальный проект федерального уровня. Трехэтажное здание фондохранилища будет включать в себя выставочные залы и библиотеку. Кроме того, специалисты планируют оборудовать объекты комплекса системами централизованной фильтрации и поддержания влажности воздуха, автономными системами отопления и кондиционирования, а также современным оборудованием для реставрации произведений искусства.
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КультураНовости культурыВыставкиЕвгений КуйвашевМихаил ПиотровскийСвердловская областьЕкатеринбургСанкт-ПетербургЭрмитаж (музей)
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