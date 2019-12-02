Пиотровский рассказал, что "Эрмитаж-Урал" откроют в середине 2020 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Центр "Эрмитаж-Урал" планируется открыть в Екатеринбурге в середине 2020 года, сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Пиотровский, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в сентябре 2014 года подписали соглашение о создании центра "Эрмитаж-Урал". Планировалось, что центр откроется в 2016 году, но только в 2018 году городские власти нашли подрядчика – им стал "Атомстройкомплекс". Центр "Эрмитаж-Урал" расположится в Екатеринбурге в здании по улице Вайнера, 11, которое относится к Екатеринбургскому музею изобразительных искусств.
"Центр в Екатеринбурге в стадии завершения...В середине следующего года откроется. Там будут выставочные залы, фондохранилище", - сказал Пиотровский в ходе сессии ответов на вопросы интернет-пользователей, трансляция которой ведется в том числе в соцсетях.
"Эрмитаж-Урал" – уникальный проект федерального уровня. Трехэтажное здание фондохранилища будет включать в себя выставочные залы и библиотеку. Кроме того, специалисты планируют оборудовать объекты комплекса системами централизованной фильтрации и поддержания влажности воздуха, автономными системами отопления и кондиционирования, а также современным оборудованием для реставрации произведений искусства.