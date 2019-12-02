Пиотровский рассказал, что "Эрмитаж-Урал" откроют в середине 2020 года

Пиотровский, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в сентябре 2014 года подписали соглашение о создании центра "Эрмитаж-Урал". Планировалось, что центр откроется в 2016 году, но только в 2018 году городские власти нашли подрядчика – им стал "Атомстройкомплекс". Центр "Эрмитаж-Урал" расположится в Екатеринбурге в здании по улице Вайнера, 11, которое относится к Екатеринбургскому музею изобразительных искусств.