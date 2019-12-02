США пытаются навязать ЕС свои приоритеты в геополитике, заявил Косачев

По словам сенатора, это происходит несмотря на то, что у Евросоюза свои отношения и с Россией, и с другими упомянутыми государствами. Он также напомнил, что "Евросоюз устами новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен планирует сделать высший руководящий орган ЕС уже не политической, а геополитической инстанцией - с точки зрения фон дер Ляйен, Евросоюз "должен занять собственное, гораздо более важное место в мире".