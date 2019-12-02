США пытаются навязать ЕС свои приоритеты в геополитике, заявил Косачев

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вашингтон вновь вмешивается во внешнюю политику Евросоюза, расставляя везде свои приоритеты, новым европейским лидерам следует определиться со своей позицией, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
"Новые руководители Евросовета и Еврокомиссии вступают сегодня в свои должности. Важное событие для Евросоюза. Но не спится не только Брюсселю. Не спится Вашингтону, в состав Европейского Союза пока не входящему. Устами госсекретаря Майка Помпео новым лидерам ЕС тут же, в первый день их работы, дается инструкция - "противостоять совместным угрозам со стороны России, Китайской компартии и Ирана", - написал Косачев в Facebook в понедельник.
По словам сенатора, это происходит несмотря на то, что у Евросоюза свои отношения и с Россией, и с другими упомянутыми государствами. Он также напомнил, что "Евросоюз устами новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен планирует сделать высший руководящий орган ЕС уже не политической, а геополитической инстанцией - с точки зрения фон дер Ляйен, Евросоюз "должен занять собственное, гораздо более важное место в мире".
"Как говорится, никогда такого не было - и вот опять: что бы ни думал по этому поводу Евросоюз, геополитику Брюсселю по-прежнему пытается навязать Вашингтон", - добавил он.
"Посмотрим, что на это скажут новые лидеры Евросоюза и чья возьмет верх. Европейские интересы визави евроатлантическая солидарность...", - заключил Косачев.
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