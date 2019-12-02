Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что газопровод "Северный поток – 2" ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа.
"Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться", — заявил украинский президент в интервью французскому изданию Le Monde.
Зеленский также рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Путин в ходе переговоров принял позицию украинской стороны по транзиту топлива.
Президент Украины не исключил, что эту тему рассмотрят на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.
Ситуация с газовым контрактом
Действующие договоры на транзит и поставку газа истекают в конце этого года. Москва и Киев проводят консультации при участии Еврокомиссии, но они пока не дали никакого результата.
На встрече, состоявшейся 27 октября, "Газпром" предложил пакетный вариант решения вопросов. Речь, в частности, шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. Кроме того, Антимонопольный комитет Украины должен отменить решение о взыскании с "Газпрома" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а "Нафтогаз" — отозвать ходатайство об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании.
Министр энергетики Украины Алексей Оржель назвал эти условия неприемлемыми. При этом он заявил, что на двухсторонних переговорах в Вене были сделаны шаги вперед, и не исключил возможность компромисса.