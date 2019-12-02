Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T12:51+0300
https://ria.ru/20191202/1561840259.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156159/38/1561593839_0:181:3217:1991_1036x0_80_0_0_5a28264da2809ec2ee6685f42dd07754.jpg
РИА Новости

Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

12:06 02.12.2019 (обновлено: 12:51 02.12.2019)
36447
© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что газопровод "Северный поток – 2" ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа.

"Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться", — заявил украинский президент в интервью французскому изданию Le Monde.

Зеленский также рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Путин в ходе переговоров принял позицию украинской стороны по транзиту топлива.
Президент Украины не исключил, что эту тему рассмотрят на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Ситуация с газовым контрактом

Действующие договоры на транзит и поставку газа истекают в конце этого года. Москва и Киев проводят консультации при участии Еврокомиссии, но они пока не дали никакого результата.
На встрече, состоявшейся 27 октября, "Газпром" предложил пакетный вариант решения вопросов. Речь, в частности, шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. Кроме того, Антимонопольный комитет Украины должен отменить решение о взыскании с "Газпрома" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а "Нафтогаз" — отозвать ходатайство об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании.
Министр энергетики Украины Алексей Оржель назвал эти условия неприемлемыми. При этом он заявил, что на двухсторонних переговорах в Вене были сделаны шаги вперед, и не исключил возможность компромисса.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Вчера, 15:02
В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина с Зеленским
1310544761
Обсудить 21
Ситуация на УкраинеНафтогаз УкраиныГазпромВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
И это единственное, что может себе позволить президент Территории 404...
2 декабря, 12:10
Супер Марио
2570000
На Украине решили с какого то перепугу что смогут с ГАЗПРОМа и деньги стрясти за надуманные нарушения, газом разжиться , скидку на газ получить и тразит газа через территорию сохранить. Не будет так. Слишком много хотят не давая ничего в замен. В итоге вообще ничего не получат.
2 декабря, 12:37
Алексей Степанов
3000000
Рекомендуем
Газораспределительная станция в Львовской области
В Киеве назвали условие отказа от исков к "Газпрому"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на слова Киева о готовности принять "пару областей"
Встреча членов консорциума Nabucco-West в Софии, Болгария
Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Золотые слитки
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
Протестующие c американскими флагами в Гонконге
Китай ввел санкции в отношении США
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
Лавров оценил перспективы восстановления отношений с Украиной
«Разрешаю!»: Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Путин открыл газопровод "Сила Сибири"
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
На Украине заявили о готовности "принять пару областей" России
Строительство газопровода Северный поток — 2
Bild узнал детали американских санкций против "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал возможные последствия провала "нормандского саммита"
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
В Кремле исключили возможность обсуждения статуса Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
17:53В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
17:49Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха
17:48В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе
17:41Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии
17:38Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании
17:36Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии
17:33Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу
17:32Госдума завершит осеннюю сессию 18 декабря
17:29Под Воронежем отправили в колонию пару, которая избивала сына
17:27Эксперт пожаловался на нехватку кадров в туризме
17:22Угроза минирования в аэропорту "Домодедово" не подтвердилась
17:20Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Идлибе
17:17Путин подписал закон о применении электрошокеров транспортной полицией
Лента новостейМолния