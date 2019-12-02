Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

"Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться", — заявил украинский президент в интервью французскому изданию Le Monde .

Президент Украины не исключил, что эту тему рассмотрят на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Ситуация с газовым контрактом

Действующие договоры на транзит и поставку газа истекают в конце этого года. Москва и Киев проводят консультации при участии Еврокомиссии, но они пока не дали никакого результата.