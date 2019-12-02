Действия США против Китая вредят мировой торговле, заявил Патрушев

ПЕКИН, 2 дек - РИА Новости. Действия США в отношении Китая наносят ущерб не только интересам Вашингтона и Пекина, но и всей мировой торговой системе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
"Товарищ председатель, знаем, и вы об этом сказали, что в ходе вашей встречи с президентом (России Владимиром) Путиным на полях саммита БРИКС в Бразилии 13-14 ноября вы дали подробную оценку политике США, в том числе относительно перспектив торгово-экономического противостояния с Китаем", - сказал Патрушев.
"Разделяем ваше мнение о том, что действия Вашингтона контрпродуктивны и наносят ущерб не только американским и китайским интересам, но и всей международной торговле", - добавил секретарь СБ РФ.