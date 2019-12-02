В администрации Эрдогана рассказали о покупке второго полка С-400

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Дата приобретения Дата приобретения Турцией второго полка российских систем ПВО С-400 является "исключительно техническим вопросом", заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.

"Дата приобретения второго комплекта С-400 является исключительно техническим вопросом. Думаю, это случится не слишком поздно", - сказал он.

Ранее генеральный директор "Рособороэкспорта" Александр Михеев сообщил в интервью РИА Новости, что контракт по опциону на С-400 для Турции планируется подписать в 2020 году.

Россия выполнила в этом году контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Контракт предполагает также опцион на еще один полковой комплект.