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РИА Новости

В администрации Эрдогана рассказали о покупке второго полка С-400

11:56 02.12.2019
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© Минобороны РФПоставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
© Минобороны РФ
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Дата приобретения Турцией второго полка российских систем ПВО С-400 является "исключительно техническим вопросом", заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.
"Дата приобретения второго комплекта С-400 является исключительно техническим вопросом. Думаю, это случится не слишком поздно", - сказал он.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
11:47
В Турции заявили, что покупка С-400 укрепит обороноспособность НАТО
Ранее генеральный директор "Рособороэкспорта" Александр Михеев сообщил в интервью РИА Новости, что контракт по опциону на С-400 для Турции планируется подписать в 2020 году.
Россия выполнила в этом году контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Контракт предполагает также опцион на еще один полковой комплект.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
26 ноября, 16:25
Появилось видео испытаний С-400 против F-16 в Турции
4041022
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Александр МихеевС-400 «Триумф»ТурцияРоссияВ мире
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