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РИА Новости

Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

11:56 02.12.2019 (обновлено: 14:46 02.12.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
По словам летчиков, спустя некоторое время после вылета из Санкт-Петербурга погода начала портиться, при снижении видимость составляла не более 500 метров.

"Часть маршрута мы контролировали по ноутбуку, потому что не было видно даже рулежной дорожки", — поделился один из членов экипажа в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 24".

Как отметили летчики, решение о посадке принималось обдуманно, никакого риска для пассажиров не было.
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СЛО "Россия"Владимир ПутинБишкекСанкт-ПетербургВ мире
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Лапша на уши обывателя называется такая информация, чтобы поохали и поахали. На простых самолетах видимость давно уже не проблема, а тут ...
2 декабря, 12:44
Виктор Новожилов
1712019
Совершенно случайно в кабине не оказалось ни одного пьяного министра обороны, как на польском борту... Потому и сделали всё правильно.
2 декабря, 12:35
VPVassya Pupkind
1121017
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