Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
По словам летчиков, спустя некоторое время после вылета из Санкт-Петербурга погода начала портиться, при снижении видимость составляла не более 500 метров.
"Часть маршрута мы контролировали по ноутбуку, потому что не было видно даже рулежной дорожки", — поделился один из членов экипажа в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 24".
Как отметили летчики, решение о посадке принималось обдуманно, никакого риска для пассажиров не было.