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РИА Новости

Встреча Путина и Эрдогана намечена на январь

11:48 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана запланирована на первую декаду января, лидеры обсудят двустороннюю и региональную повестки, в том числе поставки С-400 и ситуацию в Сирии, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.
"Эрдоган и Путин выразили готовность встретиться в Турции в первые десять дней января. Лидеры двух стран обсудят двусторонние и региональные отношения, в том числе ситуацию в Сирии и поставки С-400", - сказал Сафи.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган планируют вместе открыть газопровод "Турецкий поток" в начале января 2020 года. Эрдоган заявлял, что старт проекту будет дан в Стамбуле 8 января.
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