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РИА Новости

Зеленский заявил, что никому не доверяет в мировой политике

11:44 02.12.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что никому не доверяет в мировой политике, в том числе главе российского государства Владимиру Путину.
"Я никому не доверяю. В отличие от математики, политика - не точная наука. Здесь речь не идет о решении уравнения с одним или несколькими неизвестными. В политике есть только неизвестные. И каждый защищает свои интересы", - заявил Зеленский в интервью французскому изданию Monde.
На вопрос о том, какие у него отношения с президентом РФ, Зеленский ответил, что провел три телефонных разговора с Путиным, которые "принесли результаты" в виде одновременного освобождения задержанных лиц, в том числе возвращения на родину украинских военных, арестованных за нарушение российской границе в ноябре 2018 года.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
06:32
На Украине заявили о готовности "принять пару областей" России
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Ситуация на УкраинеДонбассВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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