Зеленский заявил, что никому не доверяет в мировой политике

На вопрос о том, какие у него отношения с президентом РФ, Зеленский ответил, что провел три телефонных разговора с Путиным, которые "принесли результаты" в виде одновременного освобождения задержанных лиц, в том числе возвращения на родину украинских военных, арестованных за нарушение российской границе в ноябре 2018 года.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.