Турция отвергла претензии Греции и Египта по меморандуму с Ливией

АНКАРА, 2 дек - РИА Новости. Турция считает односторонней позицию Греции и Египта в связи с подписанием Анкарой меморандума о взаимопонимании с правительством национального согласия Ливии по морским зонам, заявил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой.

Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в конце ноября подписали в Стамбуле меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Министры иностранных дел Египта и Греции Самех Шукри и Никос Дендиас назвали эти меморандумы незаконными.

"Соглашения с Ливией основаны на международном праве, в то время как страны, которые отвергают законные аргументы Турции, предприняли односторонние шаги, озвучивая обвинения в адрес Анкары… Посредством этого соглашения Турция и Ливия четко продемонстрировали свое намерение не допустить урегулирования проблемы Восточного Средиземноморья в виде "свершившегося факта", - сказал Аксой.

Он отметил, что в меморандуме, подписанном с Ливией, речь идет о разграничении морских зон в Восточном Средиземноморье.

"Все стороны, по существу, осознают, что острова не могут разрывать прибрежную проекцию Турции, страны с самой длинной континентальной береговой линией в Восточном Средиземноморье, и не могут создавать зоны морской юрисдикции за пределами их территориальных вод... До подписания указанного соглашения Турция неоднократно приглашала все стороны к переговорам для достижения консенсуса на основе равноправия и по-прежнему готова к этому", - заявил Аксой.