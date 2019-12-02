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РИА Новости

Турция отвергла претензии Греции и Египта по меморандуму с Ливией

11:41 02.12.2019
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 2 дек - РИА Новости. Турция считает односторонней позицию Греции и Египта в связи с подписанием Анкарой меморандума о взаимопонимании с правительством национального согласия Ливии по морским зонам, заявил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой.
Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в конце ноября подписали в Стамбуле меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Министры иностранных дел Египта и Греции Самех Шукри и Никос Дендиас назвали эти меморандумы незаконными.
"Соглашения с Ливией основаны на международном праве, в то время как страны, которые отвергают законные аргументы Турции, предприняли односторонние шаги, озвучивая обвинения в адрес Анкары… Посредством этого соглашения Турция и Ливия четко продемонстрировали свое намерение не допустить урегулирования проблемы Восточного Средиземноморья в виде "свершившегося факта", - сказал Аксой.
Он отметил, что в меморандуме, подписанном с Ливией, речь идет о разграничении морских зон в Восточном Средиземноморье.
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"Все стороны, по существу, осознают, что острова не могут разрывать прибрежную проекцию Турции, страны с самой длинной континентальной береговой линией в Восточном Средиземноморье, и не могут создавать зоны морской юрисдикции за пределами их территориальных вод... До подписания указанного соглашения Турция неоднократно приглашала все стороны к переговорам для достижения консенсуса на основе равноправия и по-прежнему готова к этому", - заявил Аксой.
По его словам, вместо того, чтобы начать переговоры на основе международного права, Греция и Египет предпочли попытаться переложить вину на Турцию. "Это связано с максималистскими и бескомпромиссные претензиями греков и греков-киприотов в то время как, например, небольшой остров Кастелоризо. как предполагается, создает зону морской юрисдикции в четыре тысячи раз больше, чем его собственная площадь, и Египет потеряет площадь в 40 тысяч квадратных километров", - добавил турецкий дипломат.
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ЛивияГрецияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЕгипетВ мире
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