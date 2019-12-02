Алиханов назвал "фишку" культурного кластера в Калининграде

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Одной из "фишек" культурно-образовательного музейного комплекса в Калининграде станет молодёжный кампус Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), своего рода "Кванториум" для подростков, увлекающихся искусством, рассказал калининградский губернатор Одной из "фишек" культурно-образовательного музейного комплекса в Калининграде станет молодёжный кампус Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), своего рода "Кванториум" для подростков, увлекающихся искусством, рассказал калининградский губернатор Антон Алиханов в интервью РИА Новости.

Культурно-образовательные и музейные комплексы должны быть построены до конца 2023 года в четырех городах страны - Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе. Задача создания в регионах таких центров была поставлена президентом в послании Федеральному собранию в минувшем году и конкретизирована в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

"Ещё одной "фишкой" станет молодёжный кампус РГИСИ (Российского государственного института сценических искусств) – своего рода "Кванториум" для подростков, увлекающихся искусством", - сказал Алиханов.

Губернатор отметил, что сейчас строится восточная часть - жилой и образовательный комплексы. Первыми будут открыты корпуса филиала Московской государственной академии хореографии и центральной музыкальной школы. Для детей и педагогов будут предоставлены квартиры и комнаты в общежитии. Отдельно строится школа с бассейном.