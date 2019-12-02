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РИА Новости

Алиханов назвал "фишку" культурного кластера в Калининграде

11:39 02.12.2019 (обновлено: 12:09 02.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Одной из "фишек" культурно-образовательного музейного комплекса в Калининграде станет молодёжный кампус Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), своего рода "Кванториум" для подростков, увлекающихся искусством, рассказал калининградский губернатор Антон Алиханов в интервью РИА Новости.
Культурно-образовательные и музейные комплексы должны быть построены до конца 2023 года в четырех городах страны - Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе. Задача создания в регионах таких центров была поставлена президентом в послании Федеральному собранию в минувшем году и конкретизирована в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
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"Ещё одной "фишкой" станет молодёжный кампус РГИСИ (Российского государственного института сценических искусств) – своего рода "Кванториум" для подростков, увлекающихся искусством", - сказал Алиханов.
Губернатор отметил, что сейчас строится восточная часть - жилой и образовательный комплексы. Первыми будут открыты корпуса филиала Московской государственной академии хореографии и центральной музыкальной школы. Для детей и педагогов будут предоставлены квартиры и комнаты в общежитии. Отдельно строится школа с бассейном.
"На западной стороне от стадиона расположатся филиалы Большого театра, Третьяковской галереи и РГИСИ. Сейчас обсуждается их новый архитектурный облик. Надеемся, что сможем до конца года согласовать и приступим к проектированию. Сроки понятны – в конце 2023 года целиком все должно быть готово", - добавил Алиханов.
Читайте полный текст интервью с Антоном Алихановым >>
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КультураКванториумАнтон АлихановБольшой театрМоскваВладивостокКалининград
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