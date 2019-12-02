Учебный корабль Балтфлота "Перекоп" вышел в Средиземное море

КАЛИНИНГРАД, 2 дек - РИА Новости. Учебный корабль Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп", на борту которого практику проходят более 100 курсантов, вышел в Средиземное море через Суэцкий канал, сообщил журналистам представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов

Учебный корабль Балтийского флота 23 августа вышел из Кронштадта в учебный поход, во время которого побывает в четырех океанах и пройдет по Северному морскому пути, преодолев в общей сложности более 20 тысяч морских миль.

"Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" прошел Аденский залив, Красное море, Суэцкий канал и вышел в Средиземное море. На учебном корабле азы морской науки познают более чем 100 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова и военного учебно-научного центра военно-морского флота "Военно-морская академия" (Санкт-Петербург)", - сказал Мартов.

Он отметил, что несколькими днями ранее преодолевая зону активности морских пиратов, экипаж прошел инструктаж по действиям в случае нештатных ситуаций и порядку применения оружия, состоялись также тренировки корабельных расчетов.

Экипаж корабля, который уже четвертый месяц решает задачи штурманского учебного похода, пересек три океана и держит курс в порт Севастополь. На борту "Перекопа" будущие военные моряки проходят практику по штурманским дисциплинам, совершенствуют навыки управления кораблем, в том числе в сложной навигационной обстановке, несут вахты в качестве дублеров вахтенных офицеров.