Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T11:37+0300
https://ria.ru/20191202/1561838078.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153279/10/1532791022_0:96:1024:672_1036x0_80_0_0_abf81aa76986a55ba36146c7997fe210.jpg
РИА Новости

Учебный корабль Балтфлота "Перекоп" вышел в Средиземное море

11:37 02.12.2019
155
© Фото : пресс-служба ВМФУчебный корабль ВМФ России "Перекоп"
Учебный корабль ВМФ России Перекоп
© Фото : пресс-служба ВМФ
Учебный корабль ВМФ России "Перекоп". Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 2 дек - РИА Новости. Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп", на борту которого практику проходят более 100 курсантов, вышел в Средиземное море через Суэцкий канал, сообщил журналистам представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.
Учебный корабль Балтийского флота 23 августа вышел из Кронштадта в учебный поход, во время которого побывает в четырех океанах и пройдет по Северному морскому пути, преодолев в общей сложности более 20 тысяч морских миль.
Сторожевой корабль Ярослав Мудрый
21 октября, 14:13
Отряд кораблей Балтийского флота зашел в кипрский порт
"Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" прошел Аденский залив, Красное море, Суэцкий канал и вышел в Средиземное море. На учебном корабле азы морской науки познают более чем 100 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова и военного учебно-научного центра военно-морского флота "Военно-морская академия" (Санкт-Петербург)", - сказал Мартов.
Он отметил, что несколькими днями ранее преодолевая зону активности морских пиратов, экипаж прошел инструктаж по действиям в случае нештатных ситуаций и порядку применения оружия, состоялись также тренировки корабельных расчетов.
Экипаж корабля, который уже четвертый месяц решает задачи штурманского учебного похода, пересек три океана и держит курс в порт Севастополь. На борту "Перекопа" будущие военные моряки проходят практику по штурманским дисциплинам, совершенствуют навыки управления кораблем, в том числе в сложной навигационной обстановке, несут вахты в качестве дублеров вахтенных офицеров.
Учебный корабль "Перекоп" проекта 887 "Смольный" построен в 1976 году на Щецинской судоверфи в Польше, в состав флота вошел 12 ноября 1977 года. Водоизмещение корабля – 6120 тонн, длина – 138 метров, ширина – 17,2 метра, осадка – 5,5 метра, экипаж – 12 офицеров, 120 матросов. В учебных целях корабль принимает на борт около 30 преподавателей и 300 курсантов.
Сторожевой корабль Ярослав Мудрый
1 октября, 16:54
Отряд кораблей Балтийского флота отправился в поход в Индийский океан
400000
Обсудить 0
Роман МартовСредиземное мореБалтийский флот ВМФ РоссииБезопасность
Рекомендуем
Сторожевой корабль Ярослав Мудрый
Корабли Балтфлота сопровождают караван судов в "пиратском" районе
Адмирал Владимир Валуев
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
Астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано во время выхода в открытый космос
Астронавты МКС возобновили ремонт магнитного альфа-спектрометра
Российский военный десантный вертолёт Ми-38Т
Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации пожара на иранском сухогрузе в порту Астрахани
Генконсульство Ирана проверит данные о пожаре на судне в Астрахани
Константин Косачев
США пытаются навязать ЕС свои приоритеты в геополитике, заявил Косачев
Иранский полицейский
СМИ: в Иране задержали около 80 человек, напавших на военные базы
Вид Анкары
Турция отвергла претензии Греции и Египта по меморандуму с Ливией
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
В Астрахани потушили пожар на иранском судне
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Алиханов назвал "фишку" культурного кластера в Калининграде
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
В Минске подтвердили дату и место встречи Медведева и Румаса
Зал судебных заседаний
На Урале экс-представитель Минобороны получил срок за передачу взяток
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов
ВМФ России в ходе кругосветки обновит морскую карту Антарктики
Строительство газопровода Сила Сибири
В WWF Россия заявили об экологичности проекта "Сила Сибири"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
17:53В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
17:49Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха
17:48В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе
17:41Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии
17:38Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании
17:36Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии
17:33Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу
17:32Госдума завершит осеннюю сессию 18 декабря
17:29Под Воронежем отправили в колонию пару, которая избивала сына
17:27Эксперт пожаловался на нехватку кадров в туризме
17:22Угроза минирования в аэропорту "Домодедово" не подтвердилась
17:20Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Идлибе
17:17Путин подписал закон о применении электрошокеров транспортной полицией
Лента новостейМолния