Алиханов оценил проект игорной зоны "Янтарная"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов считает проект игорной зоны "Янтарная" сложным, абсолютно успешным его назвать нельзя.
"Проект сложный, абсолютно успешным его назвать точно нельзя. Там поменялась компания, были переуступлены права, по этому инвестконтракту они вложили порядка 3 миллиардов рублей. Достаточно неплохие показатели арендных платежей - получили около 80 миллионов рублей за почти пять лет. Хорошо растет налог на игорный бизнес, видим прирост уже больше 100 миллионов", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости.
Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму. Игорное заведение Magic Crystal открылось в апреле 2016 года и стало первым объектом игорной зоны "Янтарная" в Калининградской области.
"Инвестиционный контракт на дальнейшее освоение, а там еще очень большая территория, мы расторгли, потому что они не успевают выполнять свои обязательства по объему инвестиций. Сейчас формируем окончательное предложение и готовы работать с разными инвесторами, которые хотят прийти к нам и строить игорные заведения либо какую-то сопутствующую инфраструктуру для этого", - добавил Алиханов.