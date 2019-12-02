Алиханов оценил проект игорной зоны "Янтарная"

"Проект сложный, абсолютно успешным его назвать точно нельзя. Там поменялась компания, были переуступлены права, по этому инвестконтракту они вложили порядка 3 миллиардов рублей. Достаточно неплохие показатели арендных платежей - получили около 80 миллионов рублей за почти пять лет. Хорошо растет налог на игорный бизнес, видим прирост уже больше 100 миллионов", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости.

"Инвестиционный контракт на дальнейшее освоение, а там еще очень большая территория, мы расторгли, потому что они не успевают выполнять свои обязательства по объему инвестиций. Сейчас формируем окончательное предложение и готовы работать с разными инвесторами, которые хотят прийти к нам и строить игорные заведения либо какую-то сопутствующую инфраструктуру для этого", - добавил Алиханов.