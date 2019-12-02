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РИА Новости

Алиханов рассказал, что надо увидеть туристу в Калининградской области

11:34 02.12.2019 (обновлено: 12:09 02.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСветлогорск, Калининградская область
Светлогорск, Калининградская область
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Светлогорск, Калининградская область. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал в интервью РИА Новости, где прежде всего нужно побывать в регионе.
"В первую очередь надо обязательно съездить на Куршскую косу. Надо, конечно, побывать на море. Замечательные приморские города сейчас благодаря программе малых городов преображаются - и Светлогорск, и Зеленоградск, и Янтарный, где у нас есть уже теперь два пляжа, которые отмечены голубым флагом", - рассказал Алиханов.
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По словам губернатора, ему самому больше нравится восток региона — такие города как Черняховск, Советск, а также Виштынецкое озеро, куда туристы в основном не успевают доехать за выходные, которые проводят в Калининградской области.
"Замечательные музеи - музей Мирового океана, Кафедральный собор, где находится могила Канта. В общем, есть что посмотреть, приезжайте. Мы - в топе туристических мест России. Два больших проекта – Музейный квартал и Большое побережье - и родились потому, что мы видим туристический интерес и надо закрепить это в экономической жизни региона. Но чтобы это закрепить, надо постоянно предлагать что-то новое", - отметил Алиханов.
Читайте полный текст интервью с Антоном Алихановым >>
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Антон АлихановКалининградская областьОбщество
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