Алиханов рассказал, что надо увидеть туристу в Калининградской области

По словам губернатора, ему самому больше нравится восток региона — такие города как Черняховск, Советск, а также Виштынецкое озеро, куда туристы в основном не успевают доехать за выходные, которые проводят в Калининградской области.

"Замечательные музеи - музей Мирового океана, Кафедральный собор, где находится могила Канта. В общем, есть что посмотреть, приезжайте. Мы - в топе туристических мест России. Два больших проекта – Музейный квартал и Большое побережье - и родились потому, что мы видим туристический интерес и надо закрепить это в экономической жизни региона. Но чтобы это закрепить, надо постоянно предлагать что-то новое", - отметил Алиханов.