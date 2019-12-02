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РИА Новости

Эксперт рассказала, как мигранты будут отправлять деньги в Таджикистан

11:31 02.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Банкомат. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Запрет Нацбанка Таджикистана на переводы в страну, минуя Нацбанк, приведет к тому, что мигранты будут отправлять деньги домой по старинке, в стиле 90-ых годов, считает эксперт, глава адаптационного центра "Миграция и закон" (Москва) Гавхар Джураева.
Со вторника Таджикистан переходит на новую систему, которая предполагает проведение всех расчетов и процессинга по переводам через Нацбанк. При этом практически никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 миллиарда в год, подключение не завершил. Таким образом, деньги в Таджикистан из России теперь отправлять будет нельзя. По данным газеты "Коммерсантъ", 3 декабря можно ожидать как минимум временных трудностей с переводами в Таджикистан. "Вестерн Юнион", например, уже предупредил своих партнеров из числа кредитных организаций о приостановке отправки переводов, рассказали газете в одном из банков.
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"Если дорога закрывается, человек протаптывает тропинку. Необходимость отправлять деньги не исчезнет, соответственно, люди будут искать такую возможность", - предположила в интервью РИА Новости Гавхар Джураева.
По ее предположению, может оказаться востребованным опыт 90-ых, когда граждане Таджикистана возили домой наличность. Кроме того, имеющие филиалы в Москве таджикские фирмы в то время предоставляли услуги по переводу, когда человек приносил деньги в филиал в Москве, а его знакомые получали их в Таджикистане.
"Видимо, снова будем изгаляться, звонить по телефону домой, что деньги можно получить в фирме", - предположила Джураева.
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ТаджикистанРоссияЭкономика
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Artur Tsarev
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