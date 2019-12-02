Эксперт рассказала, как мигранты будут отправлять деньги в Таджикистан

Со вторника Таджикистан переходит на новую систему, которая предполагает проведение всех расчетов и процессинга по переводам через Нацбанк. При этом практически никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 миллиарда в год, подключение не завершил. Таким образом, деньги в Таджикистан из России теперь отправлять будет нельзя. По данным газеты "Коммерсантъ", 3 декабря можно ожидать как минимум временных трудностей с переводами в Таджикистан. "Вестерн Юнион", например, уже предупредил своих партнеров из числа кредитных организаций о приостановке отправки переводов, рассказали газете в одном из банков.