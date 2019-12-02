Калининградские власти стремятся к более тесным контактам с Литвой

"Соседи у нас хорошие, и у них есть что заимствовать. Ну, и они к нам приезжают. Литовцы, например, благодаря электронным визам ходят теперь к нам в магазины, в аптеки. Мы чувствуем, что они видят, что мы такие же люди, мы открыты и готовы взаимодействовать, радушные, добрые. Поэтому я очень надеюсь, что контакты на низовом уровне будут способствовать таянию льдов", - добавил губернатор.