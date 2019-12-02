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РИА Новости

Калининградские власти стремятся к более тесным контактам с Литвой

11:12 02.12.2019 (обновлено: 12:10 02.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Калининградские власти стремятся к более тесным взаимоотношениям с регионами Литвы, с которой российский субъект имеет общую границу, заявил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Мы видим, к сожалению, замороженные контакты со стороны Литвы. Очень бы хотели вернуть их и постоянно выражаем готовность к этому. И считаем, что есть чем заниматься... Мы поддерживаем тесные связи практического толка на межмуниципальном, межрегиональном уровнях", - сказал Алиханов.
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Он отметил, что хорошим подспорьем в налаживании связей с регионами соседних стран стали программы приграничного сотрудничества Россия-Литва и Россия-Польша, в рамках которых реализуются совместные экологические, туристические, инфраструктурные и культурные проекты.
"Соседи у нас хорошие, и у них есть что заимствовать. Ну, и они к нам приезжают. Литовцы, например, благодаря электронным визам ходят теперь к нам в магазины, в аптеки. Мы чувствуем, что они видят, что мы такие же люди, мы открыты и готовы взаимодействовать, радушные, добрые. Поэтому я очень надеюсь, что контакты на низовом уровне будут способствовать таянию льдов", - добавил губернатор.
Читайте полный текст интервью с Антоном Алихановым >>
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Антон АлихановКалининградская областьРоссияЛитваЭкономика
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