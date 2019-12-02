В Сети появился первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

"Не время умирать" станет последним фильмом, в котором Джеймса Бонда сыграет Дэниел Крейг. Он снимается во франшизе с "Казино "Рояль" 2006 года. Ходят слухи, что в роли агента 007 его можетЛашана Линч, но эта информация пока не подтверждена.