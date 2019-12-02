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РИА Новости

В Сети появился первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

11:48 02.12.2019
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Тизер фильма "Не время умирать" был выложен на YouTube.
В ролике сообщается, что трейлер выйдет четвертого декабря. О самой ленте информации немного: главного героя показывают зрителям в разных локациях рядом с красивыми машинами.
"Не время умирать" станет последним фильмом, в котором Джеймса Бонда сыграет Дэниел Крейг. Он снимается во франшизе с "Казино "Рояль" 2006 года. Ходят слухи, что в роли агента 007 его может сменить Лашана Линч, но эта информация пока не подтверждена.
Известно, что роль злодея в новом фильме исполнит Рами Малек.
Премьера картины в РФ запланирована на 9 апреля 2020 года.
Кадр из фильма 007: Спектр
8 ноября, 03:16Культура
"Не время умирать" станет самым дорогим фильмом о Джеймсе Бонде
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжеймс БондДэниел Крейг
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