Рами Малек рассказал, как согласился на роль в фильме про Джеймса Бонда

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Рами Малек рассказал, что ему пришлось "дважды подумать" над предложением сыграть злодея в фильме про Джеймса Бонда, сообщает Mirror.
В ответ на предложение режиссера Кэри Фуканаги сняться в фильме про Джеймса Бонда, Рами Малек потребовал заверений в том, что злодей, которого ему предстоит сыграть, не будет религиозным фанатиком или арабским террористом. "Я не буду это играть, и если вы меня выбрали именно на такую роль, то я отказываюсь", - сказал актер.
По словам Малека, режиссер объяснил ему, что речь идет о "совсем другом террористе".
Актер гордится своим египетским происхождением и очень любит египетскую культуру.
Рами Малек – обладатель премии "Оскар" за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская Рапсодия".
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