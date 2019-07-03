Рами Малек рассказал, как согласился на роль в фильме про Джеймса Бонда

В ответ на предложение режиссера Кэри Фуканаги сняться в фильме про Джеймса Бонда, Рами Малек потребовал заверений в том, что злодей, которого ему предстоит сыграть, не будет религиозным фанатиком или арабским террористом. "Я не буду это играть, и если вы меня выбрали именно на такую роль, то я отказываюсь", - сказал актер.