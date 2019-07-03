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РИА Новости
Культура

Рами Малек рассказал, как согласился на роль в фильме про Джеймса Бонда

Вчера, 20:20
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© AP Photo / Richard ShotwellРами Малек на церемонии вручения премии "Оскар"-2019
Рами Малек на церемонии вручения премии Оскар-2019
© AP Photo / Richard Shotwell
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Рами Малек рассказал, что ему пришлось "дважды подумать" над предложением сыграть злодея в фильме про Джеймса Бонда, сообщает Mirror.
В ответ на предложение режиссера Кэри Фуканаги сняться в фильме про Джеймса Бонда, Рами Малек потребовал заверений в том, что злодей, которого ему предстоит сыграть, не будет религиозным фанатиком или арабским террористом. "Я не буду это играть, и если вы меня выбрали именно на такую роль, то я отказываюсь", - сказал актер.
По словам Малека, режиссер объяснил ему, что речь идет о "совсем другом террористе".
Актер гордится своим египетским происхождением и очень любит египетскую культуру.
Рами Малек – обладатель премии "Оскар" за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская Рапсодия".
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КультураКиноКино и сериалыНовости культурыФредди Меркьюри (Фаpух Булсара)Джеймс Бонд
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