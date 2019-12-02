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РИА Новости

Суд отклонил жалобу Голунова на следователей

11:09 02.12.2019 (обновлено: 14:42 02.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, передает корреспондент РИА Новости.
Судья указала, что "на этой стадии не вправе обязывать следователя совершать какие-либо процессуальные действия".
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Таким образом, суд согласился со следователем и прокурором: по их словам, расследование идет своим чередом, в отношении полицейских, предположительно, подбросивших наркотики, ведется проверка, но знакомить с ее материалами Голунова пока "нецелесообразно".
Между тем защита просила возбудить отдельное уголовное дело против полицейских, поменять статус Голунова на потерпевшего (сейчас он свидетель) и наказать виновных.
"Во время проверки он передвигается с сопровождением и фактически находится под домашним арестом", — отметила адвокат.
Голунов находится под госзащитой — в суд он ездит в сопровождении людей в штатском с балаклавами на голове.
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Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
При этом на прошлых заседаниях суда выяснилось, что все материалы уголовного дела о наркотиках, изначально возбужденного против самого Голунова, содержат государственную тайну.
Голунов в качестве свидетеля ранее дал подробные показания о совершенном против него полицейскими преступлении. По данным защиты, изначально следствие активно занималось этим вопросом, однако с сентября какие-либо действия прекратились, с материалами проверки его не знакомили. Сам Голунов заявлял, что общение со следователями прекратилось на стадии обсуждения заказчиков.
Ранее по этому же поводу защита жаловалась в Генпрокуратуру, однако ответа пока не поступило. К заявлению в суд защита приложила и документ, отправленный в Генпрокуратуру.
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Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваГУМВДСергей БадамшинАндрей ПучковБасманный суд г. МосквыГенеральная прокуратура РФМосковский городской судВладимир КолокольцевМоскваПроисшествия
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