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РИА Новости

Рособорнадзор аккредитовал Луганский медуниверситет им. Святителя Луки

11:02 02.12.2019 (обновлено: 11:20 02.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСтелла "Я люблю Луганск" в Луганск
Стелла Я люблю Луганск в Луганск
© РИА Новости / Стрингер
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Стелла "Я люблю Луганск" в Луганск. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Луганский медицинский университет имени Святителя Луки получил аккредитацию Рособрнадзора по четырем направлениям обучения, следует из заключения об аккредитационной экспертизе Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки, размещенного на сайте ведомства.
Согласно документу, четыре образовательных программы университета соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Это направления подготовки стоматология, педиатрия, лечебное дело и фармация.
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Экспертиза университета проходила с 28 октября по 26 ноября текущего года.
Ранее Рособрнадзор пояснял, что федеральный закон "Об образовании" предоставляет возможность образовательным организациям, находящимся и работающим за пределами России, получить российскую государственную аккредитацию, если такая организация работает в соответствии с российскими федеральными государственными образовательными стандартами и изъявила желание пройти процедуру аккредитации в России.
Если иностранная образовательная организация в ходе процедуры аккредитации подтверждает соответствие содержания и качества образовательной деятельности требованиям российских ФГОС, она получает право на выдачу документов об образовании по образцу, установленному Минобрнауки России (российских дипломов гособразца), рассказывали ранее в пресс-службе Рособрнадзора.
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