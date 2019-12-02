Рособорнадзор аккредитовал Луганский медуниверситет им. Святителя Луки

Стелла "Я люблю Луганск" в Луганск. Архивное фото

Стелла "Я люблю Луганск" в Луганск

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Луганский медицинский университет имени Святителя Луки получил аккредитацию Луганский медицинский университет имени Святителя Луки получил аккредитацию Рособрнадзора по четырем направлениям обучения, следует из заключения об аккредитационной экспертизе Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки, размещенного на сайте ведомства

Согласно документу, четыре образовательных программы университета соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Это направления подготовки стоматология, педиатрия, лечебное дело и фармация.

Экспертиза университета проходила с 28 октября по 26 ноября текущего года.

Ранее Рособрнадзор пояснял, что федеральный закон "Об образовании" предоставляет возможность образовательным организациям, находящимся и работающим за пределами России, получить российскую государственную аккредитацию, если такая организация работает в соответствии с российскими федеральными государственными образовательными стандартами и изъявила желание пройти процедуру аккредитации в России.