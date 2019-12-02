Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших в ДТП в Забайкалье

"Глубоко опечалена известием о страшной аварии, произошедшей с пассажирским автобусом. Эта тяжелая трагедия, повлёкшая человеческие жертвы, безвременно оборвала жизни людей. Я искренне переживаю со всеми, кто потерял своих родных и близких. Мои соболезнования семьям погибших", - говорится в телеграмме, направленной Матвиенко на имя губернатора края Александра Осипова.