Антон Алиханов призвал объединить торги по проектированию и стройке

"Мы со многими губернаторами и Минстроем... просим разрешить объединять торги по проектированию и строительству. Когда тот, кто строит, еще и проектирует, он делает хороший проект. А когда эти вещи разделены, проектанты могут безалаберно к этому отнестись. Мы надеемся, что предложение по возможности объединять проекты и строительно-монтажные работы вернется в законодательство, и мы эту проблему сможем решить", - сказал Алиханов.