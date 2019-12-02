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РИА Новости

Антон Алиханов призвал объединить торги по проектированию и стройке

10:46 02.12.2019 (обновлено: 12:10 02.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов надеется, что возможность объединять проекты и строительно-монтажные работы вернется в законодательство, что скажется на качестве исполнения строительных объектов, об этом глава региона рассказал в интервью РИА Новости.
"Мы со многими губернаторами и Минстроем... просим разрешить объединять торги по проектированию и строительству. Когда тот, кто строит, еще и проектирует, он делает хороший проект. А когда эти вещи разделены, проектанты могут безалаберно к этому отнестись. Мы надеемся, что предложение по возможности объединять проекты и строительно-монтажные работы вернется в законодательство, и мы эту проблему сможем решить", - сказал Алиханов.
Читайте полный текст интервью с Антоном Алихановым >>
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