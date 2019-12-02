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РИА Новости

В Одессе прошла акция у постамента, где раньше стоял памятник Жукову

10:45 02.12.2019
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© Flickr / Jorge from BrazilУказатель улиц в Одессе
Указатель улиц в Одессе
© Flickr / Jorge from Brazil
Указатель улиц в Одессе. Архивное фото
КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Жители Одессы в воскресенье ко дню рождения маршала Георгия Жукова принесли цветы и шарики к постаменту, где раньше стоял ему памятник, передает украинский "5 канал".
По данным телеканала, в мероприятии участвовали около полусотни пожилых горожан, они возложили цветы к постаменту и выпустили в небо воздушные шарики. "Затем провели митинг, где перечисляли все заслуги Георгия Жукова и возмущались действиями местных активистов, которые в 2017 году снесли памятник", - говорится в сообщении.
Как отмечается, уже после завершения акции — неизвестные облили остатки демонтированного памятника красной краской.
Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
Доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
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