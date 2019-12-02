В Одессе прошла акция у постамента, где раньше стоял памятник Жукову

КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Жители Жители Одессы в воскресенье ко дню рождения маршала Георгия Жукова принесли цветы и шарики к постаменту, где раньше стоял ему памятник, передает украинский " 5 канал ".

По данным телеканала, в мероприятии участвовали около полусотни пожилых горожан, они возложили цветы к постаменту и выпустили в небо воздушные шарики. "Затем провели митинг, где перечисляли все заслуги Георгия Жукова и возмущались действиями местных активистов, которые в 2017 году снесли памятник", - говорится в сообщении.

В Одесі пів сотні містян відсвяткували день народження маршала Жукова - відео ⏯ https://t.co/8IqZuOP4aZ 👈 — 5 канал 🇺🇦🇪🇺 (@5channel) December 1, 2019

Как отмечается, уже после завершения акции — неизвестные облили остатки демонтированного памятника красной краской.

Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.