ФОМС выступает за тесное взаимодействие с пациентскими сообществами

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования намерен наладить более тесное взаимодействие с пациентскими сообществами, сообщила зампредседателя фонда Светлана Кравчук на X Всероссийском конгрессе пациентов в Москве.

Уже в декабре, по ее словам, в приказ о деятельности Координационного совета фонда по защите прав застрахованных лиц будут внесены изменения, касающиеся участия представителей пациентских организаций в работе территориальных фондов ОМС.

В рамках конференции "Страхование и качество жизни", вошедшей в программу конгресса, своим видением такого взаимодействия поделились представители госорганов и общественных организаций, заинтересованных в построении пациент-ориентированного здравоохранения на основе медицинского страхования. Ключевым вопросом стало объединение усилий всех участников диалога, включая независимых экспертов, по защите прав граждан, застрахованных в системе ОМС.

"Мы будем реализовывать соглашение с Федеральным фондом ОМС. У нас есть соглашение с Всероссийским союзом страховщиков, и мы очень плотно взаимодействуем. Давайте синхронизировать наши информационные службы, службы реагирования. Уже завтра мы начнем готовить пациентские организации к работе в системе ОМС. Будем разъяснять суть этой работы и готовить экспертов для введения в Координационный совет ФОМС. Мы решили делать это централизованно, через специальный алгоритм", – рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулёв.

По словам Светланы Кравчук, сегодня участники диалога "говорят на одном языке" с точки зрения совместного регулирования и контроля оказания медпомощи застрахованным в системе ОМС.

"Важную роль здесь играет диалог непосредственно пациентских сообществ с территориальными фондами ОМС, с их специалистами. Именно так мы сможем совершенствовать систему защиты прав застрахованных. Мы готовим изменения, и, думаю, уже в первой половине декабря внесем их в приказ Федерального фонда о Координационных советах по защите прав застрахованных лиц в субъектах РФ. В них войдут представители пациентских организаций, и на специальных тренингах сотрудники территориальных фондов подготовят их к совместной работе", – рассказала Кравчук.

Жулёв пояснил суть замысла: каждая кандидатура сначала пройдет специальный тренинг при поддержке Всероссийского союза пациентов и Союза страховщиков, и после согласования с ФОМС наш представитель будет направлен в территориальный фонд ОМС с предложением ввести его в Координационный совет.

Жулёв также подчеркнул важность взаимодействия сторон в части совершенствования нормативно-правовой базы в целях более эффективной защиты прав пациентов.

"Наше пациентское движение нацелено на то, что, когда чиновник говорит, что не может помочь пациенту, ссылаясь на закон, мы отвечаем: "Значит, этот закон надо менять". Поэтому если что-то в нормативно-правовой базе в части деятельности территориальных фондов, системы ОМС, страховых компаний не доработано в отношении защиты прав граждан и эффективности работы всех элементов системы, мы совместно с ФОМС будем предлагать изменения в закон", – отметил Жулёв.