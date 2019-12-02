Фотографы "России сегодня" стали лауреатами конкурса "Энергия побед"

Победу Алексею Филиппову принесла серия снимков с состязаний II Европейских игр в Минске. Григорий Сысоев отмечен за репортаж о поединках чемпионата мира по фехтованию в Будапеште. Филиппов и Сысоев – признанные мастера спортивной фотографии. В 2016 году они стали лауреатами международного конкурса Sportfolio Festival во Франции.

Фестиваль-конкурс "Энергия побед" проводится с 2011 года. Его основными целями являются пропаганда олимпийского движения, спорта и здорового образа жизни, повышение качества спортивной журналистики в России. В этом году к участию принимались работы на русском языке, вышедшие в эфир или опубликованные в печатных или электронных СМИ в период с 15 ноября 2018 по 15 октября 2019 годов. За время проведения конкурса в нем приняло участие более 2000 журналистов из всех регионов России и 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.