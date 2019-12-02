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РИА Новости

"Энергия побед" в работах фотографов МИА "Россия сегодня"

14:34 02.12.2019
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Фотографы МИА "Россия сегодня" Алексей Филиппов и Григорий Сысоев стали лауреатами XIX Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики "Энергия побед". Работы победителей — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Алексей Филиппов и Григорий Сысоев завоевали первое и третье места в номинации "Лучший фоторепортаж среди федеральных СМИ".

Спортсменки сборной Болгарии Ерика Зафирова, Лора Тратс, Симона Дянкова, Мадлен Радуканова и Стефани Кирякова выполняют упражнение с 5 мячами в финале групповых соревнований по художественной гимнастике на II Европейских играх в Минске
1 из 20

Алексей Филиппов и Григорий Сысоев завоевали первое и третье места в номинации "Лучший фоторепортаж среди федеральных СМИ".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Победу Алексею Филиппову принесла серия снимков с состязаний II Европейских игр в Минске.

Манон Хостен и Сара Гуйо (Франция) в заезде байдарок-двоек на 500 м во время женских соревнований по гребле на байдарках и каноэ на II Европейских играх в Минске
2 из 20

Победу Алексею Филиппову принесла серия снимков с состязаний II Европейских игр в Минске.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Григория Сысоева наградили за репортаж о поединках чемпионата мира по фехтованию в Будапеште.

Сергей Бида (Россия) в поединке против Гергея Шиклоши (Венгрия) в индивидуальных соревнованиях на шпагах среди мужчин на чемпионате мира по фехтованию
3 из 20

Григория Сысоева наградили за репортаж о поединках чемпионата мира по фехтованию в Будапеште.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Шэнон Мишель МакКарли на тренировочных заездах в соревнованиях по трековым гонкам на II Европейских играх в Минске.

Фото из победной серии Алексея Филиппова.

Шэнон Мишель МакКарли (Ирландия) на тренировочных заездах в соревнованиях по трековым гонкам на II Европейских играх в Минске
4 из 20

Шэнон Мишель МакКарли на тренировочных заездах в соревнованиях по трековым гонкам на II Европейских играх в Минске.

Фото из победной серии Алексея Филиппова.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Соревнования по трековым гонкам на II Европейских играх в Минске.

Фото Алексея Филиппова.

Спортсмены в гонке по очкам среди мужчин на соревнованиях по трековым гонкам на II Европейских играх в Минске
5 из 20

Соревнования по трековым гонкам на II Европейских играх в Минске.

Фото Алексея Филиппова.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Гимнаст Давид Белявский выполняет упражнения на брусьях.

Фото Алексея Филиппова.

Давид Белявский (Россия) выполняет упражнения на брусьях в индивидуальном многоборье спортивной гимнастики среди мужчин на II Европейских играх в Минске
6 из 20

Гимнаст Давид Белявский выполняет упражнения на брусьях.

Фото Алексея Филиппова.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Спортсменки сборной России по художественной гимнастике выполняют упражнение с мячами на II Европейских играх в Минске.

Фото Алексея Филиппова.

Спортсменки сборной России Анастасия Шишмакова, Анастасия Максимова, Мария Толкачева, Вера Бирюкова и Анжелика Стубайло выполняют упражнение с 5 мячами в финале групповых соревнований по художественной гимнастике на II Европейских играх в Минске
7 из 20

Спортсменки сборной России по художественной гимнастике выполняют упражнение с мячами на II Европейских играх в Минске.

Фото Алексея Филиппова.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Гимнастка Дина Аверина на II Европейских играх в Минске.

Фото лауреата конкурса спортивной журналистики Алексея Филиппова.

Дина Аверина (Россия) выполняет упражнение с мячом в финале соревнований по художественной гимнастике на II Европейских играх в Минске
8 из 20

Гимнастка Дина Аверина на II Европейских играх в Минске.

Фото лауреата конкурса спортивной журналистики Алексея Филиппова.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Поединок между Фатихом Ясарли и Александром Хоцяновским за бронзовую медаль соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг на II Европейских играх.

Фото Алексея Филиппова.

Слева направо: Фатих Ясарли (Турция) и Александр Хоцяновский (Украина) в поединке за бронзовую медаль соревнований по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 125 кг на II Европейских играх в Минске
9 из 20

Поединок между Фатихом Ясарли и Александром Хоцяновским за бронзовую медаль соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг на II Европейских играх.

Фото Алексея Филиппова.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Рената Червенкова из Чехии в квалификационных соревнованиях по пулевой стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров среди женщин на II Европейских играх.

Фото Алексея Филиппова.

Рената Червенкова (Чехия) в квалификационных соревнованиях по пулевой стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров среди женщин на II Европейских играх в Минске
10 из 20

Рената Червенкова из Чехии в квалификационных соревнованиях по пулевой стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров среди женщин на II Европейских играх.

Фото Алексея Филиппова.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Соревнования по спортивной гимнастике на II Европейских играх в Минске.

Фото лауреата конкурса спортивной журналистики Алексея Филиппова.

Лукаш Борковский (Польша) в квалификации соревнований по спортивной гимнастике среди мужчин II Европейских играх в Минске
11 из 20

Соревнования по спортивной гимнастике на II Европейских играх в Минске.

Фото лауреата конкурса спортивной журналистики Алексея Филиппова.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Вениамин Решетников (Россия) в поединке против Матьяша Сабо (Германия) в командных соревнованиях на саблях среди мужчин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.

Фото Григория Сысоева.

Слева направо: Вениамин Решетников (Россия) в поединке против Матьяша Сабо (Германия) в командных соревнованиях на саблях среди мужчин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште
12 из 20

Вениамин Решетников (Россия) в поединке против Матьяша Сабо (Германия) в командных соревнованиях на саблях среди мужчин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.

Фото Григория Сысоева.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Ольга Харлан после финального поединка против Софьи Великой в индивидуальных соревнованиях на саблях среди женщин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.

Фото Григория Сысоева.

Ольга Харлан (Украина) после финального поединка против Софьи Великой (Россия) в индивидуальных соревнованиях на саблях среди женщин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште
13 из 20

Ольга Харлан после финального поединка против Софьи Великой в индивидуальных соревнованиях на саблях среди женщин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.

Фото Григория Сысоева.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Чань Цзинь Фэй (Гонконг) в поединке против Софьи Великой (Россия) в индивидуальных соревнованиях на саблях среди женщин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.

Фото лауреата конкурса спортивной журналистики Григория Сысоева.

Слева направо: Чань Цзинь Фэй (Гонконг) в поединке против Софьи Великой (Россия) в индивидуальных соревнованиях на саблях среди женщин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште
14 из 20

Чань Цзинь Фэй (Гонконг) в поединке против Софьи Великой (Россия) в индивидуальных соревнованиях на саблях среди женщин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.

Фото лауреата конкурса спортивной журналистики Григория Сысоева.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Старший тренер женской сборной России по шпаге Юрий Мерзликин и тренер Антон Авдеев во времоя чемпионата мира по фехтованию в Будапеште.

Фото Григория Сысоева.

Слева направо: cтарший тренер женской сборной России по шпаге Юрий Мерзликин и тренер Антон Авдеев во время командных соревнованиях на шпагах среди женщин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште
15 из 20

Старший тренер женской сборной России по шпаге Юрий Мерзликин и тренер Антон Авдеев во времоя чемпионата мира по фехтованию в Будапеште.

Фото Григория Сысоева.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Алексей Черемисинов в поединке против Тимура Арсланова в индивидуальных соревнованиях на рапирах среди мужчин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.

Фото Григория Сысоева.

Слева направо: Алексей Черемисинов (Россия) в поединке против Тимура Арсланова (Россия) в индивидуальных соревнованиях на рапирах среди мужчин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште
16 из 20

Алексей Черемисинов в поединке против Тимура Арсланова в индивидуальных соревнованиях на рапирах среди мужчин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.

Фото Григория Сысоева.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Поединок Натали Моэльхаузен из Бразилии и китаянки Шэн Линь в финале индивидуальных соревнований шпажисток чемпионате мира по фехтованию.

Фото Григория Сысоева.

Натали Моэльхаузен (Бразилия) в поединке против Шэн Линь (КНР) в финале индивидуальных соревнований на шпагах среди женщин на чемпионате мира по фехтованию
17 из 20

Поединок Натали Моэльхаузен из Бразилии и китаянки Шэн Линь в финале индивидуальных соревнований шпажисток чемпионате мира по фехтованию.

Фото Григория Сысоева.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Командные соревнованиях рапиристов на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.

Фото лауреата конкурса "Энергия побед" Григория Сысоева.

Хо Чун (Южная Корея) в командных соревнованиях на рапирах среди мужчин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште
18 из 20

Командные соревнованиях рапиристов на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.

Фото лауреата конкурса "Энергия побед" Григория Сысоева.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Француз Янник Борель радуется победе над украинцем Анатолием Гереем на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.

Фото Григория Сысоева.

Янник Борел (Франция) радуется победе в поединке против Анатолия Герея (Украина) в соревнованиях на шпагах среди мужчин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште
19 из 20

Француз Янник Борель радуется победе над украинцем Анатолием Гереем на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.

Фото Григория Сысоева.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Китаянка Шэн Линь в перерыве поединка против Натали Моэльхаузен из Бразилии на чемпионате мира по фехтованию.

Фото Григория Сысоева.

Шэн Линь (КНР) в перерыве поединка против Натали Моэльхаузен (Бразилия) в индивидуальных соревнованиях на шпагах среди женщин на чемпионате мира по фехтованию
20 из 20

Китаянка Шэн Линь в перерыве поединка против Натали Моэльхаузен из Бразилии на чемпионате мира по фехтованию.

Фото Григория Сысоева.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Григорий СысоевАлексей ФилипповРоссия сегодняФото
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