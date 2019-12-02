"Энергия побед" в работах фотографов МИА "Россия сегодня"

Алексей Филиппов и Григорий Сысоев завоевали первое и третье места в номинации "Лучший фоторепортаж среди федеральных СМИ".
Алексей Филиппов и Григорий Сысоев завоевали первое и третье места в номинации "Лучший фоторепортаж среди федеральных СМИ".
Победу Алексею Филиппову принесла серия снимков с состязаний II Европейских игр в Минске.
Победу Алексею Филиппову принесла серия снимков с состязаний II Европейских игр в Минске.
Григория Сысоева наградили за репортаж о поединках чемпионата мира по фехтованию в Будапеште.
Григория Сысоева наградили за репортаж о поединках чемпионата мира по фехтованию в Будапеште.
Шэнон Мишель МакКарли на тренировочных заездах в соревнованиях по трековым гонкам на II Европейских играх в Минске.
Фото из победной серии Алексея Филиппова.
Шэнон Мишель МакКарли на тренировочных заездах в соревнованиях по трековым гонкам на II Европейских играх в Минске.
Фото из победной серии Алексея Филиппова.
Соревнования по трековым гонкам на II Европейских играх в Минске.
Фото Алексея Филиппова.
Соревнования по трековым гонкам на II Европейских играх в Минске.
Фото Алексея Филиппова.
Гимнаст Давид Белявский выполняет упражнения на брусьях.
Фото Алексея Филиппова.
Гимнаст Давид Белявский выполняет упражнения на брусьях.
Фото Алексея Филиппова.
Спортсменки сборной России по художественной гимнастике выполняют упражнение с мячами на II Европейских играх в Минске.
Фото Алексея Филиппова.
Спортсменки сборной России по художественной гимнастике выполняют упражнение с мячами на II Европейских играх в Минске.
Фото Алексея Филиппова.
Гимнастка Дина Аверина на II Европейских играх в Минске.
Фото лауреата конкурса спортивной журналистики Алексея Филиппова.
Гимнастка Дина Аверина на II Европейских играх в Минске.
Фото лауреата конкурса спортивной журналистики Алексея Филиппова.
Поединок между Фатихом Ясарли и Александром Хоцяновским за бронзовую медаль соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг на II Европейских играх.
Фото Алексея Филиппова.
Поединок между Фатихом Ясарли и Александром Хоцяновским за бронзовую медаль соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг на II Европейских играх.
Фото Алексея Филиппова.
Рената Червенкова из Чехии в квалификационных соревнованиях по пулевой стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров среди женщин на II Европейских играх.
Фото Алексея Филиппова.
Рената Червенкова из Чехии в квалификационных соревнованиях по пулевой стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров среди женщин на II Европейских играх.
Фото Алексея Филиппова.
Соревнования по спортивной гимнастике на II Европейских играх в Минске.
Фото лауреата конкурса спортивной журналистики Алексея Филиппова.
Соревнования по спортивной гимнастике на II Европейских играх в Минске.
Фото лауреата конкурса спортивной журналистики Алексея Филиппова.
Вениамин Решетников (Россия) в поединке против Матьяша Сабо (Германия) в командных соревнованиях на саблях среди мужчин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.
Фото Григория Сысоева.
Вениамин Решетников (Россия) в поединке против Матьяша Сабо (Германия) в командных соревнованиях на саблях среди мужчин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.
Фото Григория Сысоева.
Ольга Харлан после финального поединка против Софьи Великой в индивидуальных соревнованиях на саблях среди женщин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.
Фото Григория Сысоева.
Ольга Харлан после финального поединка против Софьи Великой в индивидуальных соревнованиях на саблях среди женщин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.
Фото Григория Сысоева.
Чань Цзинь Фэй (Гонконг) в поединке против Софьи Великой (Россия) в индивидуальных соревнованиях на саблях среди женщин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.
Фото лауреата конкурса спортивной журналистики Григория Сысоева.
Чань Цзинь Фэй (Гонконг) в поединке против Софьи Великой (Россия) в индивидуальных соревнованиях на саблях среди женщин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.
Фото лауреата конкурса спортивной журналистики Григория Сысоева.
Старший тренер женской сборной России по шпаге Юрий Мерзликин и тренер Антон Авдеев во времоя чемпионата мира по фехтованию в Будапеште.
Фото Григория Сысоева.
Старший тренер женской сборной России по шпаге Юрий Мерзликин и тренер Антон Авдеев во времоя чемпионата мира по фехтованию в Будапеште.
Фото Григория Сысоева.
Алексей Черемисинов в поединке против Тимура Арсланова в индивидуальных соревнованиях на рапирах среди мужчин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.
Фото Григория Сысоева.
Алексей Черемисинов в поединке против Тимура Арсланова в индивидуальных соревнованиях на рапирах среди мужчин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.
Фото Григория Сысоева.
Поединок Натали Моэльхаузен из Бразилии и китаянки Шэн Линь в финале индивидуальных соревнований шпажисток чемпионате мира по фехтованию.
Фото Григория Сысоева.
Поединок Натали Моэльхаузен из Бразилии и китаянки Шэн Линь в финале индивидуальных соревнований шпажисток чемпионате мира по фехтованию.
Фото Григория Сысоева.
Командные соревнованиях рапиристов на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.
Фото лауреата конкурса "Энергия побед" Григория Сысоева.
Командные соревнованиях рапиристов на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.
Фото лауреата конкурса "Энергия побед" Григория Сысоева.
Француз Янник Борель радуется победе над украинцем Анатолием Гереем на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.
Фото Григория Сысоева.
Француз Янник Борель радуется победе над украинцем Анатолием Гереем на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.
Фото Григория Сысоева.
Китаянка Шэн Линь в перерыве поединка против Натали Моэльхаузен из Бразилии на чемпионате мира по фехтованию.
Фото Григория Сысоева.
Китаянка Шэн Линь в перерыве поединка против Натали Моэльхаузен из Бразилии на чемпионате мира по фехтованию.
Фото Григория Сысоева.