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РИА Новости

Проектирование моста через Калининградский залив начнут в 2020 году

10:34 02.12.2019 (обновлено: 12:10 02.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВид на Калининград
Вид на Калининград
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Проектирование моста через Калининградский залив начнется в 2020 году для того, чтобы увеличить шансы на получение федерального софинансирования его строительства, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"По финансовым параметрам проект достойно выглядит. Конечно, все будет зависеть от решения Минтранса и правительства России. Но в любом случае мы будем проектировать этот объект уже в 2020 году и, я думаю, за счет того, что в следующем году будет готов проект, еще сильнее вырастут шансы на получение федерального софинансирования", - сказал Алиханов.
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По информации правительства Калининградской области, строительство моста через Калининградский залив предусмотрено генеральным планом развития Калининграда до 2035 года. Для региона он имеет стратегическое значение. Он позволит закольцевать Окружную дорогу, соединит Южный и Северный обходы Калининграда, сократит расстояние между населенными пунктами на 40 километров.
Общая протяженность дорожной инфраструктуры составит около восьми километров. Скоростная четырехполосная дорога станет частью кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны. На проектирование и строительство моста отводится пять лет и три месяца. Предварительная стоимость проектирования и строительства оценивается в 35 миллиардов рублей в ценах четвертого квартала 2018 года.
Читайте полный текст интервью с Антоном Алихановым >>
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КалининградЭкономика
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