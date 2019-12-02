Проектирование моста через Калининградский залив начнут в 2020 году

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Проектирование моста через Калининградский залив начнется в 2020 году для того, чтобы увеличить шансы на получение федерального софинансирования его строительства, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"По финансовым параметрам проект достойно выглядит. Конечно, все будет зависеть от решения Минтранса и правительства России. Но в любом случае мы будем проектировать этот объект уже в 2020 году и, я думаю, за счет того, что в следующем году будет готов проект, еще сильнее вырастут шансы на получение федерального софинансирования", - сказал Алиханов.