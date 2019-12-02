Проектирование моста через Калининградский залив начнут в 2020 году

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Проектирование моста через Калининградский залив начнется в 2020 году для того, чтобы увеличить шансы на получение федерального софинансирования его строительства, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"По финансовым параметрам проект достойно выглядит. Конечно, все будет зависеть от решения Минтранса и правительства России. Но в любом случае мы будем проектировать этот объект уже в 2020 году и, я думаю, за счет того, что в следующем году будет готов проект, еще сильнее вырастут шансы на получение федерального софинансирования", - сказал Алиханов.
По информации правительства Калининградской области, строительство моста через Калининградский залив предусмотрено генеральным планом развития Калининграда до 2035 года. Для региона он имеет стратегическое значение. Он позволит закольцевать Окружную дорогу, соединит Южный и Северный обходы Калининграда, сократит расстояние между населенными пунктами на 40 километров.
Общая протяженность дорожной инфраструктуры составит около восьми километров. Скоростная четырехполосная дорога станет частью кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны. На проектирование и строительство моста отводится пять лет и три месяца. Предварительная стоимость проектирования и строительства оценивается в 35 миллиардов рублей в ценах четвертого квартала 2018 года.