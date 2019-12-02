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РИА Новости

Историка Соколова вернут в Петербург после экспертизы в Москве

10:27 02.12.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОлег Соколов
Олег Соколов
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Олег Соколов. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов ждет психолого-психиатрической экспертизы в отделении психиатрической больницы в "Бутырке", после нее отправится обратно в Санкт-Петербург, рассказала РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
На прошлой неделе Соколова перевели из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в московский изолятор для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
"После экспертизы Соколова переведут обратно в Петербург. Это может занять около месяца", - сообщила Меркачева.
"Соколов находится в "Бутырке", в отделении психиатрической больницы. У него один сокамерник, сидящий за насильственные действия сексуального характера, его же возраста. Камера очень маленькая. Он ждет, пока его отправят в центр имени Сербского. Он читает книжки - единственное, чем он занимается. Читал Толстого и Дюма. Просил, чтобы Жюль Верна принесли, какие-нибудь приключенческие, добрые", - добавила она.
Олег Соколов во время следственного эксперимента на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
24 ноября, 10:50
Мать убитой Соколовым аспирантки СПбГУ назвала свою версию убийства
По версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Анастасией Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
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