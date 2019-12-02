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РИА Новости

Эксперт оценил эффект возможных санкций США по "Северному потоку — 2"

10:25 02.12.2019
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. США могут успеть ввести ограничения против европейских партнеров "Северного потока — 2" в закон о военном бюджете США на следующий год, но эффективность и выгодность такого решения под большим вопросом, считает программный директор РСМД Иван Тимофеев.
Ранее немецкое издание Bild сообщило, что США планируют добиться "окольными путями" введения санкций против европейских компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток — 2". По данным газеты, ограничения против европейских партнеров "Газпрома" должны войти в закон о военном бюджете США на следующий год. Ввести ограничения планируют до католического Рождества.
Строительство газопровода Северный поток-2
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"Успеть до Рождества вполне возможно. Вариант с включением этого пакета по "Северному потоку — 2" в военный бюджет вполне рабочая версия. Кроме того, помимо "Северного потока — 2" туда хотели еще внести поправку Шермана-Уотерс против российского суверенного долга. Это вполне они могут сделать, в том числе с учетом того, что военный бюджет достаточно серьёзным дебатам подвергается и, конечно, нужна какая-то консолидирующая составляющая, по которой проголосуют все. А российская повестка это всегда, как правило, единогласное голосование", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
"Большой вопрос в эффективности этого намерения, потому что проект уже в значительной степени готов. Можно, конечно, отомстить участвующим в нем компаниям, обслуживающим компаниям, поставщикам. Но вопрос, насколько это нужно и эффективно и насколько с политической точки зрения это вообще американцам выгодно, потому что тут получается палка о двух концах", - отметил он.
Введя санкции против европейских компаний, США вызовут раздражение европейских союзников, и с внешнеполитической точки зрения непонятно, чего они таким образом добьются, подчеркнул Тимофеев.
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"Если американцы сейчас будут использовать вторичные санкции опять против европейских компаний, это только подстегнет усилия ЕС для того, чтобы от них пытаться тем или иным образом защищаться", - резюмировал он.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
16320114
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Северный поток — 2ГазпромГерманияСШАВ мире
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