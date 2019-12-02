Эксперт оценил эффект возможных санкций США по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. США могут успеть ввести ограничения против европейских партнеров США могут успеть ввести ограничения против европейских партнеров "Северного потока — 2" в закон о военном бюджете США на следующий год, но эффективность и выгодность такого решения под большим вопросом, считает программный директор РСМД Иван Тимофеев.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что США планируют добиться "окольными путями" введения санкций против европейских компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток — 2". По данным газеты, ограничения против европейских партнеров "Газпрома" должны войти в закон о военном бюджете США на следующий год. Ввести ограничения планируют до католического Рождества.

"Успеть до Рождества вполне возможно. Вариант с включением этого пакета по "Северному потоку — 2" в военный бюджет вполне рабочая версия. Кроме того, помимо "Северного потока — 2" туда хотели еще внести поправку Шермана-Уотерс против российского суверенного долга. Это вполне они могут сделать, в том числе с учетом того, что военный бюджет достаточно серьёзным дебатам подвергается и, конечно, нужна какая-то консолидирующая составляющая, по которой проголосуют все. А российская повестка это всегда, как правило, единогласное голосование", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

"Большой вопрос в эффективности этого намерения, потому что проект уже в значительной степени готов. Можно, конечно, отомстить участвующим в нем компаниям, обслуживающим компаниям, поставщикам. Но вопрос, насколько это нужно и эффективно и насколько с политической точки зрения это вообще американцам выгодно, потому что тут получается палка о двух концах", - отметил он.

Введя санкции против европейских компаний, США вызовут раздражение европейских союзников, и с внешнеполитической точки зрения непонятно, чего они таким образом добьются, подчеркнул Тимофеев.

"Если американцы сейчас будут использовать вторичные санкции опять против европейских компаний, это только подстегнет усилия ЕС для того, чтобы от них пытаться тем или иным образом защищаться", - резюмировал он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.