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РИА Новости

Председатель ОБСЕ считает снятие ЕС санкций с России преждевременным

10:23 02.12.2019 (обновлено: 11:22 02.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ПРАГА, 2 дек – РИА Новости. Несмотря на недавние позитивные события в Донбассе, отменять санкции, принятые странами ЕС в отношении РФ в связи с конфликтом на Украине, пока преждевременно, заявил в интервью РИА Новости действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак накануне начинающегося на этой неделе в Братиславе заседания Совета министров иностранных дел этой организации.
"Приняв санкции против России и увязав их с полной реализацией минских соглашений, страны Евросоюза единогласно выразили принципиальную позицию по дестабилизации на восточной Украине. Мы приветствуем недавние позитивные события в Донбассе. Они являются отражением надежды на то, что ситуация после длительного застоя может развиваться в правильном направлении. Однако, несмотря на вышеупомянутый прогресс, нынешняя ситуация пока не представляется существенным основанием для пересмотра или отмены санкций", - сказал Лайчак.
Антироссийские санкции и международная торговля
23 ноября 2017, 10:20
Санкции против России и международная торговляВ 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине США ввели в отношении России санкции, которые затем неоднократно расширялись. Подробнее о том, как эти меры сказались на международной торговле, - в инфографике Ria.ru.
В то же время, по мнению дипломата, санкции не являются единственным инструментом. Помимо них крайне важен конструктивный диалог с Россией и о ситуации в Украине, и по другим темам.
"Мы признаем положительное влияние нормандского формата на урегулирование конфликта в Украине и вокруг нее. Я очень надеюсь, что этот процесс будет продолжаться, и ожидаю, что саммит нормандской четверки станет серьезной вехой для достижения конечной цели – мира, стабильности и процветания, которые заслуживает украинский народ", - подчеркнул Лайчак.
Саммит лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Франции и Германии - состоится в Париже 9 декабря.
Читайте полный текст интервью >>
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ОБСЕСанкции в отношении РоссииМирослав ЛайчакЕвросоюзРоссияВ мире
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