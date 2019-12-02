Председатель ОБСЕ считает снятие ЕС санкций с России преждевременным

ПРАГА, 2 дек – РИА Новости. Несмотря на недавние позитивные события в Донбассе, отменять Несмотря на недавние позитивные события в Донбассе, отменять санкции , принятые странами ЕС в отношении РФ в связи с конфликтом на Украине, пока преждевременно, заявил в интервью РИА Новости действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак накануне начинающегося на этой неделе в Братиславе заседания Совета министров иностранных дел этой организации.

"Приняв санкции против России и увязав их с полной реализацией минских соглашений, страны Евросоюза единогласно выразили принципиальную позицию по дестабилизации на восточной Украине. Мы приветствуем недавние позитивные события в Донбассе. Они являются отражением надежды на то, что ситуация после длительного застоя может развиваться в правильном направлении. Однако, несмотря на вышеупомянутый прогресс, нынешняя ситуация пока не представляется существенным основанием для пересмотра или отмены санкций", - сказал Лайчак.

В то же время, по мнению дипломата, санкции не являются единственным инструментом. Помимо них крайне важен конструктивный диалог с Россией и о ситуации в Украине, и по другим темам.

"Мы признаем положительное влияние нормандского формата на урегулирование конфликта в Украине и вокруг нее. Я очень надеюсь, что этот процесс будет продолжаться, и ожидаю, что саммит нормандской четверки станет серьезной вехой для достижения конечной цели – мира, стабильности и процветания, которые заслуживает украинский народ", - подчеркнул Лайчак.