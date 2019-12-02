Глава Калининградской области рассказал о трассе "Приморское кольцо"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Калининградские власти готовы продолжать строительство скоростной трассы "Приморское кольцо", которая призвана соединить приморские города региона, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Калининградские власти готовы продолжать строительство скоростной трассы "Приморское кольцо", которая призвана соединить приморские города региона, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов

"Мы обновили проектно-сметную документацию на участок от Светлогорска до Балтийска. И есть поручение президента изыскать ресурсы уже на его строительство. Регион законтрактовал подготовку проектно-сметной документации на участок от Янтарного до Балтийска (готовность осенью 2020 года) и проектно-сметной документации на участок от Балтийска до Калининграда (готовность весной 2021 года)", - сказал Алиханов.

Он отметил, что в 2017 году президент РФ Владимир Путин поручил главе региона обновить проектно-сметную документацию строительства трассы. Сейчас уже готов контракт на реконструкцию дороги от Балтийска до Калининграда.