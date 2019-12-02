Глава Калининградской области рассказал о трассе "Приморское кольцо"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Калининградские власти готовы продолжать строительство скоростной трассы "Приморское кольцо", которая призвана соединить приморские города региона, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Мы обновили проектно-сметную документацию на участок от Светлогорска до Балтийска. И есть поручение президента изыскать ресурсы уже на его строительство. Регион законтрактовал подготовку проектно-сметной документации на участок от Янтарного до Балтийска (готовность осенью 2020 года) и проектно-сметной документации на участок от Балтийска до Калининграда (готовность весной 2021 года)", - сказал Алиханов.
Он отметил, что в 2017 году президент РФ Владимир Путин поручил главе региона обновить проектно-сметную документацию строительства трассы. Сейчас уже готов контракт на реконструкцию дороги от Балтийска до Калининграда.
Скоростная дорога "Приморское кольцо" свяжет с Калининградом аэропорт и все приморские города области. Первая очередь, соединяющая областной центр с Зеленоградском и аэропортом "Храброво", была открыта в 2009 году, следующий участок до города Светлогорска был сдан в 2011 году. Первоначально все кольцо планировалось ввести в эксплуатацию в 2014 году. В 2015 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу дорога была передана из региональной в федеральную собственность, ей присвоили номер А-217.