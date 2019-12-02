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РИА Новости

Калининградской области удалось восстановить сокращенные субсидии

10:13 02.12.2019 (обновлено: 12:11 02.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Калининградской области удалось восстановить сокращенную Минфином часть субсидий на поддержку рынка труда региона в 2,8 миллиарда рублей через поправки в проект федерального бюджета, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Решен этот вопрос... У нас было опасение из-за сокращения объема субсидий на поддержку рынка труда: мы должны были получить уменьшение почти на 3 миллиарда рублей в этом году. Но Минфин детально с нами разобрал ситуацию, и мы в рамках поправок ко второму чтению бюджета в Госдуме смогли эти деньги восстановить", - сказал Алиханов.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
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Ранее сообщалось, что Минфин РФ сократил сумму субсидий на поддержку рынка труда в регионе на 2019-й и последующие годы. Объясняя это предложение экономией бюджетных средств, ведомство намерено снизить годовую сумму субсидий на 15%, таким образом, в 2019 году размер межбюджетных трансфертов в регион будет уменьшен на 2,8 миллиарда рублей.
Субсидии на поддержку рынка труда были введены после отмены части таможенных льгот, действовавших в Калининградской области до 1 апреля 2016 года. Новая мера поддержки была разработана по поручению президента РФ для поддержки инвестиционной активности эксклавной экономики и сохранения рабочих мест. Общая сумма субсидий формируется на основе заявок её получателей. Ежегодно этой мерой поддержки пользуются до 150 калининградских предприятий.
Читайте полный текст интервью с Антоном Алихановым >>
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Антон АлихановМинистерство финансов РФКалининградская областьРоссияЭкономика
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