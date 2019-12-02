Калининградской области удалось восстановить сокращенные субсидии

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Калининградской области удалось восстановить сокращенную Минфином часть субсидий на поддержку рынка труда региона в 2,8 миллиарда рублей через поправки в проект федерального бюджета, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов

"Решен этот вопрос... У нас было опасение из-за сокращения объема субсидий на поддержку рынка труда: мы должны были получить уменьшение почти на 3 миллиарда рублей в этом году. Но Минфин детально с нами разобрал ситуацию, и мы в рамках поправок ко второму чтению бюджета в Госдуме смогли эти деньги восстановить", - сказал Алиханов.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ сократил сумму субсидий на поддержку рынка труда в регионе на 2019-й и последующие годы. Объясняя это предложение экономией бюджетных средств, ведомство намерено снизить годовую сумму субсидий на 15%, таким образом, в 2019 году размер межбюджетных трансфертов в регион будет уменьшен на 2,8 миллиарда рублей.