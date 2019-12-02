Председатель ОБСЕ считает новое руководство Украины более гибким

ПРАГА, 2 дек – РИА Новости. Новое руководство Украины проявило более гибкий, чем прежнее, подход в процессе разрешения ситуации на востоке страны, и это помогло добиться конкретных положительных результатов, заявил в интервью РИА Новости действующий председатель Новое руководство Украины проявило более гибкий, чем прежнее, подход в процессе разрешения ситуации на востоке страны, и это помогло добиться конкретных положительных результатов, заявил в интервью РИА Новости действующий председатель ОБСЕ , глава МИД Словакии Мирослав Лайчак накануне начинающегося на этой неделе в Братиславе заседания Совета министров иностранных дел этой организации.

"После смены власти в Украине появились новые возможности на пути к установлению постоянного мира в регионе. Новое украинское руководство проявило иной, более гибкий подход. Это помогло добиться конкретных положительных результатов. Надеюсь, что эта тенденция сохранится", - сказал Лайчак.

Тем не менее, считает Лайчак, достичь окончательного урегулирования конфликта будет непросто. Для этого потребуются мужество, понимание и политическая воля всех заинтересованных сторон.