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РИА Новости

Председатель ОБСЕ считает новое руководство Украины более гибким

10:12 02.12.2019 (обновлено: 11:22 02.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Архивное фото
ПРАГА, 2 дек – РИА Новости. Новое руководство Украины проявило более гибкий, чем прежнее, подход в процессе разрешения ситуации на востоке страны, и это помогло добиться конкретных положительных результатов, заявил в интервью РИА Новости действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак накануне начинающегося на этой неделе в Братиславе заседания Совета министров иностранных дел этой организации.
"После смены власти в Украине появились новые возможности на пути к установлению постоянного мира в регионе. Новое украинское руководство проявило иной, более гибкий подход. Это помогло добиться конкретных положительных результатов. Надеюсь, что эта тенденция сохранится", - сказал Лайчак.
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Тем не менее, считает Лайчак, достичь окончательного урегулирования конфликта будет непросто. Для этого потребуются мужество, понимание и политическая воля всех заинтересованных сторон.
"Но мне хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее", - подчеркнул он.
Читайте полный текст интервью >>
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ОБСЕМирослав ЛайчакУкраинаВ мире
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