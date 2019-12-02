Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T09:52+0300
https://ria.ru/20191202/1561832687.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155540/35/1555403546_0:224:2962:1890_1036x0_80_0_0_9ef7d3bb9865992e5649106e819e4cb3.jpg
РИА Новости

Титов попросил проверить ситуацию с обвиняемым в создании ОПГ бизнесом

09:51 02.12.2019 (обновлено: 09:52 02.12.2019)
398
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поручить проверить законность привлечения ряда предпринимателей к уголовной ответственности по статье 210 УК РФ о преступном сообществе. Письмо Титова Путину есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас дать поручение провести проверку законности и обоснованности привлечения указанных предпринимателей к уголовной ответственности по статье 210 УК РФ, а также избрания им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в документе.
Речь, в частности, идет о гендиректоре "Омскгазстроя" Сергее Калинине, бывшем гендиректоре "Омскгоргаза" Александре Буцине, директоре "Завода строительных материалов и конструкций" Алексее Цегельнике, бывших руководителях "Тольятиазота", бывшем директоре "Кристалл-комфорта" Геннадии Дьякове и других.
Титов пишет, что, несмотря на принятые меры по предотвращению привлечения предпринимателей к уголовной ответственности за создание мнимых ОПГ, "следственные органы необоснованно продолжают дополнительно квалифицировать деяния, совершенные в сфере предпринимательской деятельности, по статье 210 УК РФ".
В то же время он отмечает позитивную тенденцию, наметившуюся в результате совместной работы с органами прокуратуры, которая выражается в "несогласии сотрудников прокуратуры с мнением следствия о наличии в действии ряда предпринимателей признаков преступления по статье 210 УК РФ".
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
6 ноября, 07:30
Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
В сентябре Титов говорил РИА Новости, что передал в администрацию президента предложение вывести экономические преступления из-под статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)"). Бизнес-омбудсмен предложил дополнить статью 210 УК РФ примечанием, что ее действие не распространяется на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по статьям 159-159.6 (мошенничество) и главе 22 (преступления в сфере экономической деятельности), за исключением статьи 186 УК РФ (оборот поддельных денег или ценных бумаг). Ранее Титов обращался с аналогичной просьбой к секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву.
Он отмечал, что, "как правило, статья 210 УК РФ дополнительно вменяется следствием в случаях, когда нужно продлить сроки предварительного следствия до года и более, либо преодолеть ограничения на избрание меры пресечения для предпринимателей, установленные частью 1.1 ст. 108 УПК РФ". Само преступление при этом не признается совершенным в сфере предпринимательской деятельности, говорил Титов.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
27 ноября, 15:16
Титов заявил, что в "лондонский список" вошли более 50 бизнесменов
130006
Обсудить 2
Сергей КалининБорис ТитовМоскваНиколай ПатрушевРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал о вопросах к статье УК о преступном сообществе
Полицейский
В Петербурге работников автоцентра заподозрили в краже иномарок
Скриншот видео рекламы Pizza Hut с Михаилом Горбачевым
Foreign Policy рассказал, зачем Горбачев снялся в рекламе пиццы
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
В Вологодской области пару опекунов будут судить за убийство ребенка
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
В Генпрокуратуре ответили на обвинения в волоките по делу Голунова
Полиция
Житель Нижегородской области подозревается в крупном хищении
Добыча породы на руднике
Россия за девять месяцев увеличила выпуск золота на 11%
Уборка снега на взлетно-посадочной полосе аэропорта в США
В США из-за плохой погоды отменили несколько сотен авиарейсов
Сахалинская ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области
Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянской области в реке обнаружили тела трех школьников
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
В ОБСЕ рассказали о приоритете в разрешении ситуации на Украине
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали слова Кравчука о превосходстве Украины
Столкновения протестующих с полицией в Гонконге
Китай ввел санкции против американских НПО из-за закона о Гонконге
Прокуратура
В Ульяновской области завели дело после убийства мужчины и его сына
Молоток судьи
В Ростове осудили военного, "похоронившего" родных ради отпуска
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке на технику отечественного ПО
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
17:53В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
17:49Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха
17:48В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе
17:41Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии
17:38Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании
17:36Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии
17:33Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу
Лента новостейМолния