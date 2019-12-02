Титов попросил проверить ситуацию с обвиняемым в создании ОПГ бизнесом

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поручить проверить законность привлечения ряда предпринимателей к уголовной ответственности по статье 210 УК РФ о преступном сообществе. Письмо Титова Путину есть в распоряжении РИА Новости.

"Прошу Вас дать поручение провести проверку законности и обоснованности привлечения указанных предпринимателей к уголовной ответственности по статье 210 УК РФ, а также избрания им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в документе.

Речь, в частности, идет о гендиректоре "Омскгазстроя" Сергее Калинине, бывшем гендиректоре "Омскгоргаза" Александре Буцине, директоре "Завода строительных материалов и конструкций" Алексее Цегельнике, бывших руководителях "Тольятиазота", бывшем директоре "Кристалл-комфорта" Геннадии Дьякове и других.

Титов пишет, что, несмотря на принятые меры по предотвращению привлечения предпринимателей к уголовной ответственности за создание мнимых ОПГ, "следственные органы необоснованно продолжают дополнительно квалифицировать деяния, совершенные в сфере предпринимательской деятельности, по статье 210 УК РФ".

В то же время он отмечает позитивную тенденцию, наметившуюся в результате совместной работы с органами прокуратуры, которая выражается в "несогласии сотрудников прокуратуры с мнением следствия о наличии в действии ряда предпринимателей признаков преступления по статье 210 УК РФ".

В сентябре Титов говорил РИА Новости, что передал в администрацию президента предложение вывести экономические преступления из-под статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)"). Бизнес-омбудсмен предложил дополнить статью 210 УК РФ примечанием, что ее действие не распространяется на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по статьям 159-159.6 (мошенничество) и главе 22 (преступления в сфере экономической деятельности), за исключением статьи 186 УК РФ (оборот поддельных денег или ценных бумаг). Ранее Титов обращался с аналогичной просьбой к секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву.