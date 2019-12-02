Установлены личности 17 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

КРАСНОЯРСК, 2 дек - РИА Новости. Установлены личности 17 из 19 погибших в Установлены личности 17 из 19 погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Забайкальском крае , сообщает правительство региона.

Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края объявил 2 декабря днём траура по погибшим. По данным пресс-службы, 19 человек с различными травмами находятся в больницах Нерчинска, Сретенска, Шилки и Читы. На месте происшествия работал губернатор края Александр Осипов.

Согласно опубликованному на официальном сайте списку, из 19 погибших в аварии установлены личности 17 человек, среди них двое детей в возрасте 1 года и 2 лет. Личности еще двух человек пока не установлены.