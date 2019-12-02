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РИА Новости

Установлены личности 17 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

09:43 02.12.2019
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© Пресс-служба губернатора Забайкальского краяПассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
© Пресс-служба губернатора Забайкальского края
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
КРАСНОЯРСК, 2 дек - РИА Новости. Установлены личности 17 из 19 погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Забайкальском крае, сообщает правительство региона.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края объявил 2 декабря днём траура по погибшим. По данным пресс-службы, 19 человек с различными травмами находятся в больницах Нерчинска, Сретенска, Шилки и Читы. На месте происшествия работал губернатор края Александр Осипов.
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
06:20
Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
Согласно опубликованному на официальном сайте списку, из 19 погибших в аварии установлены личности 17 человек, среди них двое детей в возрасте 1 года и 2 лет. Личности еще двух человек пока не установлены.
Также в краевом главке МЧС России и министерстве здравоохранения региона работают "горячие линии" по оказанию информационной и психологической поддержки в связи с аварией.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеМЧС РФЗабайкальский крайПроисшествия
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