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РИА Новости

ОПЕК+ рассмотрит дополнительное снижение добычи, заявил министр Ирака

08:28 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание OPEC в Вене
Здание OPEC в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание OPEC в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ОПЕК+ на ближайшей встрече рассмотрит вопрос о расширении объема сокращения добычи нефти примерно на 400 тысяч баррелей в сутки до 1,6 миллиона баррелей в день, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление министра нефти Ирака Тамира Гадбана.
"По словам министра, ОПЕК+ рассмотрит расширение своего соглашения о сокращении добычи нефти на встречах, которые состоятся в Вене на текущей неделе", - пишет агентство.
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Гадбан также добавил, что исполнение Ираком сделки ОПЕК+ по сокращению добычи превысило 100%. По последним данным министерства нефти Ирака, которые приводит агентство, страна в ноябре экспортировала в среднем на 3,5 миллиона баррелей нефти в сутки. При этом, как показало исследование агентства, общий объем добычи нефти в ноябре составил 4,62 миллиона баррелей в сутки.
Страны альянса начнут серию своих декабрьских заседаний, где будет обсуждаться судьба сделки, 5 декабря со встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+, позднее продолжат общей встречей конференции ОПЕК, а 6 декабря соберутся вместе все страны-участницы ОПЕК+.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию, и действует до конца марта 2020 года.
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