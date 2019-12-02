Инновационные технологии лечения обсудят на форуме "Здоровая Москва"

Врач во время операции. Архивное фото

Врач во время операции

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Цифровизацию здравоохранения, превентивную медицину и инновационные технологии лечения обсудят на восемнадцатой ассамблее "Здоровая Москва", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"С 16 по 19 января в 75 павильоне ВДНХ будет проходить XVIII ассамблея "Здоровая Москва". Посетителей ждет более 90 дискуссий и сессий по всем направлениям современной медицины и восемь открытых лекций с известными специалистами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве спикеров выступят около 200 экспертов из разных стран мира. Они обсудят цифровизацию здравоохранения, новые формы организации медпомощи, превентивную медицину и профилактику, инновационные технологии лечения и современные подходы к подготовке профессиональных кадров.

Кроме этого, участники ассамблеи подведут итоги развития системы городского здравоохранения и определят приоритеты работы на следующий год.

"Широкий круг актуальных вопросов, предложенных к обсуждению ... позволит каждому посетителю выбрать темы, которые интересны именно ему, и получить всю необходимую информацию от известных экспертов, а также проконсультироваться у врачей-специалистов на тематических стендах и сделать скрининги", - приводятся на сайте слова руководителя столичного Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна

Добавляется, что в рамках ассамблеи будет организована выставка, посвященная последним достижениям столичного здравоохранения. Также будут работать стенды ведущих лечебных городских учреждений, пройдут открытые лекции и мастер-классы.