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РИА Новости

Инновационные технологии лечения обсудят на форуме "Здоровая Москва"

08:25 02.12.2019
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© РИА Новости / Александр КондратюкВрач во время операции
Врач во время операции
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Врач во время операции. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Цифровизацию здравоохранения, превентивную медицину и инновационные технологии лечения обсудят на восемнадцатой ассамблее "Здоровая Москва", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"С 16 по 19 января в 75 павильоне ВДНХ будет проходить XVIII ассамблея "Здоровая Москва". Посетителей ждет более 90 дискуссий и сессий по всем направлениям современной медицины и восемь открытых лекций с известными специалистами", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в качестве спикеров выступят около 200 экспертов из разных стран мира. Они обсудят цифровизацию здравоохранения, новые формы организации медпомощи, превентивную медицину и профилактику, инновационные технологии лечения и современные подходы к подготовке профессиональных кадров.
Кроме этого, участники ассамблеи подведут итоги развития системы городского здравоохранения и определят приоритеты работы на следующий год.
"Широкий круг актуальных вопросов, предложенных к обсуждению ... позволит каждому посетителю выбрать темы, которые интересны именно ему, и получить всю необходимую информацию от известных экспертов, а также проконсультироваться у врачей-специалистов на тематических стендах и сделать скрининги", - приводятся на сайте слова руководителя столичного Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.
Добавляется, что в рамках ассамблеи будет организована выставка, посвященная последним достижениям столичного здравоохранения. Также будут работать стенды ведущих лечебных городских учреждений, пройдут открытые лекции и мастер-классы.
Подчеркивается, что в этом году участие в ассамблее примут более 30 тысяч гостей. Среди них представители медицинского сообщества, научных институтов, организаторы здравоохранения и бизнесмены.
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ВДНХАлексей ХрипунМоскваОбщество
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