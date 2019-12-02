Двух пострадавших в ДТП в Кузбассе госпитализировали

КЕМЕРОВО, 2 дек – РИА Новости. Двое из семи пострадавших в ДТП с тремя машинами на кузбасской трассе госпитализированы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антон Дужик.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло на трассе Белово – Гурьевск, пострадали семь человек, среди которых бригада скорой помощи.
"Двое пострадавших госпитализированы, пятеро – амбулаторно. Один – в Центр охраны здоровья шахтеров, он тяжелый, второго оставили в горбольнице беловской, скорее всего средняя степень (тяжести – ред.)", – рассказал Дужик.
Комментарием ГИБДД Кемеровской области РИА Новости пока не располагает.