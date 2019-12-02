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РИА Новости

Двух пострадавших в ДТП в Кузбассе госпитализировали

07:52 02.12.2019 (обновлено: 07:53 02.12.2019)
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПострадавшая при ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае во время транспортировки в реанимобиль
Пострадавшая при ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае во время транспортировки в реанимобиль
© Пресс-служба МЧС РФ
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КЕМЕРОВО, 2 дек – РИА Новости. Двое из семи пострадавших в ДТП с тремя машинами на кузбасской трассе госпитализированы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антон Дужик.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло на трассе Белово – Гурьевск, пострадали семь человек, среди которых бригада скорой помощи.
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
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"Двое пострадавших госпитализированы, пятеро – амбулаторно. Один – в Центр охраны здоровья шахтеров, он тяжелый, второго оставили в горбольнице беловской, скорее всего средняя степень (тяжести – ред.)", – рассказал Дужик.
Комментарием ГИБДД Кемеровской области РИА Новости пока не располагает.
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ГИБДД МВД РФБеловоГурьевскКемеровская областьПроисшествия
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