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РИА Новости

В Забайкалье запустили "горячие линии" после ДТП с автобусом

07:41 02.12.2019
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© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФНа месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
КРАСНОЯРСК, 2 дек - РИА Новости. Краевые главки МЧС и минздрава открыли телефонные "горячие линии" в связи с ДТП в Сретенском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба главы региона.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края 2 декабря объявил траур по погибшим.
ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае
06:51
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По данным пресс-службы, 19 человек с различными травмами находятся в больницах городов Нерчинска, Сретенска, Шилки и Читы. На месте происшествия работал губернатор края Александр Осипов.
"В главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю работает "горячая линия" по оказанию информационной и психологической поддержки в связи с аварией. Связаться со специалистами можно по телефону 8 (3022) 35-61-61 ... Телефон "горячей линии" министерства здравоохранения Забайкальского края 8 (3022) 21-03-03", - говорится в сообщении.
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