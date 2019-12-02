Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T14:26+0300
https://ria.ru/20191202/1561820545.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156180/92/1561809246_0:94:862:579_1036x0_80_0_0_9eb3a8a9de3a078b0b01b4d785869079.jpg
РИА Новости

В Чите спасли ребенка беременной пассажирки попавшего в ДТП автобуса

07:25 02.12.2019 (обновлено: 14:26 02.12.2019)
20918
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФНа месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
ЧИТА, 2 дек — РИА Новости. Врачи забайкальской краевой клинической больницы спасли ребенка пассажирки упавшего с моста автобуса, которая находится на шестом месяце беременности, рассказал журналистам муж пострадавшей Александр Чернявский, который ехал вместе с ней.
Авария произошла днем 1 декабря, автобус слетел с моста высотой около десяти метров на лед реки Куэнги. Погибли 19 человек, в том числе водитель и двое детей, еще 19 пассажиров пострадали.
ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае
06:51
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Забайкалье
"Сказали, что с ребенком все хорошо. У жены что-то с позвоночником незначительное, ходить будет", — сказал Чернявский в клинической больнице, куда его госпитализировали.
По его словам, водитель автобуса не справился с заносом на мосту, из-за чего и произошла авария. Сам Александр Чернявский сразу после ДТП помогал остальным пассажирам выбраться из раздавленного автобуса.
42021113
Обсудить 0
ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеЗабайкальский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице
Актриса Анна Хилькевич на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за российских мужчин
Полиция задерживает человека на улице на южной стороне Лондонского моста в Лондоне. 29 ноября 2019
СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
Туристы на Красной площади в Москве
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Мара Багдасарян
Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за "беспредела"
Молоток судьи
На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
В администрации Эрдогана рассказали о покупке второго полка С-400
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек прокомментировал введение новых званий на Украине
Цветение сакуры в храме Ясукуни в Токио. 21 марта 2016
Китайское СМИ предупредило о "затаившейся" ядерной державе
В магазине молодежной одежды в ТРЦ Колумбус в Москве, где проходит акция распродаж и скидок Черная пятница
Интернет-магазины в "черную пятницу" заработали 22,3 миллиарда рублей
Автомобиль Следственного комитета России
В Новосибирске мужчина убил падчерицу, пока мать была в больнице
Белый медведь
Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Трагический рейс: пассажирский автобус упал с моста
Трагический рейс: пассажирский автобус упал с моста
Участники митинга в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге
Источник: в РПЦ изучают опубликованный законопроект о семейном насилии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
17:53В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
17:49Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха
17:48В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе
17:41Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии
17:38Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании
17:36Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии
17:33Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу
17:32Госдума завершит осеннюю сессию 18 декабря
17:29Под Воронежем отправили в колонию пару, которая избивала сына
17:27Эксперт пожаловался на нехватку кадров в туризме
17:22Угроза минирования в аэропорту "Домодедово" не подтвердилась
17:20Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Идлибе
17:17Путин подписал закон о применении электрошокеров транспортной полицией
Лента новостейМолния