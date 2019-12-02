В Чите спасли ребенка беременной пассажирки попавшего в ДТП автобуса

ЧИТА, 2 дек — РИА Новости. Врачи забайкальской краевой клинической больницы спасли ребенка пассажирки упавшего с моста автобуса, которая находится на шестом месяце беременности, рассказал журналистам муж пострадавшей Александр Чернявский, который ехал вместе с ней.
Авария произошла днем 1 декабря, автобус слетел с моста высотой около десяти метров на лед реки Куэнги. Погибли 19 человек, в том числе водитель и двое детей, еще 19 пассажиров пострадали.
"Сказали, что с ребенком все хорошо. У жены что-то с позвоночником незначительное, ходить будет", — сказал Чернявский в клинической больнице, куда его госпитализировали.
По его словам, водитель автобуса не справился с заносом на мосту, из-за чего и произошла авария. Сам Александр Чернявский сразу после ДТП помогал остальным пассажирам выбраться из раздавленного автобуса.