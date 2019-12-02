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РИА Новости

Шестеро пострадавших в ДТП в Забайкалье доставили на лечение в Читу

07:22 02.12.2019 (обновлено: 07:53 02.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на город Чита
Вид на город Чита
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Вид на город Чита. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 2 дек - РИА Новости. Шесть человек, пострадавших в ДТП в Сретенском районе Забайкалья, доставлены на лечение в краевую клиническую больницу в Читу, из них четверо - в реанимации, сообщает пресс-служба главы региона.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края объявил 2 декабря днём траура по погибшим.
По данным пресс-службы, 19 человек с различными травмами находятся в больницах городов Нерчинска, Сретенска, Шилки и Читы. На месте происшествия работал губернатор края Александр Осипов.
ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае
06:51
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Забайкалье
"Четверо из шести пострадавших в ДТП в Сретенском районе и доставленных в краевую клиническую больницу на данный момент находятся в отделении реанимации", - говорится в сообщении.
По словам, заместителя главного врача больницы по хирургии Евгения Порушничака, двое из шести помещены в стационар.
"Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Люди получают все необходимое для лечения. Сегодня планируется, что к нам прибудут еще несколько пострадавших из районов, мы готовы к приему. К помощи федеральных коллег не обращались, обходимся своими силами", - сказал он.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеДТП с автобусом в Забайкалье в 2017 годуЗабайкальский крайРоссияЧитаПроисшествия
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