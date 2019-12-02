Шестеро пострадавших в ДТП в Забайкалье доставили на лечение в Читу

КРАСНОЯРСК, 2 дек - РИА Новости. Шесть человек, пострадавших в Шесть человек, пострадавших в ДТП в Сретенском районе Забайкалья , доставлены на лечение в краевую клиническую больницу в Читу, из них четверо - в реанимации, сообщает пресс-служба главы региона.

Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края объявил 2 декабря днём траура по погибшим.

По данным пресс-службы, 19 человек с различными травмами находятся в больницах городов Нерчинска, Сретенска, Шилки и Читы. На месте происшествия работал губернатор края Александр Осипов.

"Четверо из шести пострадавших в ДТП в Сретенском районе и доставленных в краевую клиническую больницу на данный момент находятся в отделении реанимации", - говорится в сообщении.

По словам, заместителя главного врача больницы по хирургии Евгения Порушничака, двое из шести помещены в стационар.