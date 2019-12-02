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РИА Новости

На Украине заявили о готовности "принять пару областей" России

06:32 02.12.2019 (обновлено: 16:32 02.12.2019)
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CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба прокомментировал в своем Twitter слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу страны, заявив о "готовности принять пару областей" России.
Как утверждает Кулеба, Володин, говоря о риске распада Украины, якобы угрожает Киеву. "Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", - написал украинский вице-премьер.
При этом он сопроводил свой пост картой расселения украинцев, которая, предположительно, была составлена географом из Львова Степаном Рудницким и напечатана в Австро-Венгрии в разгар Первой мировой войны.
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Собиратель земель украинских
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
Несколько европейских стран, включая Венгрию и Румынию, активно критикуют украинский закон об образовании, ущемляющий права национальных меньшинств. Кроме того, в июле на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий его исключительное использование почти во всех сферах жизни.
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Против закона выступала украинская оппозиция, критиковали его и в России. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и изгоев, для которых существенно ограничены возможности учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами.
Кулеба ранее неоднократно выступал с сомнительными заявлениями касательно России и Украины. В середине ноября он заявил, что Киев находится в "фактическом состоянии войны" с Россией, которая может прекратиться только после возврата "оккупированных территорий", включая Крым. По его словам, Россия "как государство является врагом Украины".
Кроме того, вице-премьер высказывался и о том, что Украине якобы необходимо перестать быть частью "русского мира" и выйти из политической сферы интересов России.
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Ситуация на УкраинеДмитрий КулебаГосдума РФКабинет министров УкраиныВячеслав ВолодинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В Раду давно пора внести законопроект о том, чтоб все официальные лица, в том числе вице-премьер по евроинтеграции, появлялись на люди в своей униформе - розовых кружевных труселях!
2 декабря, 06:52
Ея Величества
128260016
Смешно… Страна, которая не разваливается, а уже развалилась, подумывает, как принять несколько российских областей. Ну да, успехов им в этом, чем больше они хотят принять российских территорий, тем, наоборот, больше прирастает землями и народом Россия. Грузия и Крым в пример.
2 декабря, 06:50
Себекхотеп III
13610005
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