На Украине заявили о готовности "принять пару областей" России

Как утверждает Кулеба, Володин, говоря о риске распада Украины, якобы угрожает Киеву. "Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", - написал украинский вице-премьер.

Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде. Натомість, готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життя🙂 pic.twitter.com/LmsSePmR3G — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 1, 2019

При этом он сопроводил свой пост картой расселения украинцев, которая, предположительно, была составлена географом из Львова Степаном Рудницким и напечатана в Австро-Венгрии в разгар Первой мировой войны.

Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.

Несколько европейских стран, включая Венгрию и Румынию, активно критикуют украинский закон об образовании, ущемляющий права национальных меньшинств. Кроме того, в июле на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий его исключительное использование почти во всех сферах жизни.

Против закона выступала украинская оппозиция, критиковали его и в России. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и изгоев, для которых существенно ограничены возможности учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами.

Кулеба ранее неоднократно выступал с сомнительными заявлениями касательно России и Украины. В середине ноября он заявил, что Киев находится в "фактическом состоянии войны" с Россией, которая может прекратиться только после возврата "оккупированных территорий", включая Крым. По его словам, Россия "как государство является врагом Украины".