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РИА Новости

Министр энергетики США ушел в отставку

05:23 02.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр энергетики США Рик Перри
Министр энергетики США Рик Перри
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр энергетики США Рик Перри. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр энергетики США Рик Перри сообщил, что покинул свой пост.
"Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Было честью и привилегией работать в администрации президента США Дональда Трампа в качестве министра", - написал он в Twitter.
Ранее стало известно, что Перри уходит в отставку в конце 2019 года. Он намерен работать в штате Техас, губернатором которого был раньше. Перри отрицал, что решение об отставке связано с его причастностью к "украинскому скандалу".
Перри упоминался в числе людей, которые по указанию Трампа контактировали в последние месяцы с украинскими чиновниками. Демократы обвиняют президента в том, что он пытался заставить власти Украины начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена, который сейчас намерен баллотироваться в президенты.
Трамп представил на утверждение сената кандидатуру Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.
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