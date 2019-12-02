Министр энергетики США ушел в отставку

"Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Было честью и привилегией работать в администрации президента США Дональда Трампа в качестве министра", - написал он в Twitter.
Today I bid farewell to the Department of @ENERGY. It has been the honor and privilege of a lifetime to serve in the @realDonaldTrump Administration as your Secretary. Thank you to my wife, my children, and to the American people for allowing me to serve. Signing off. – RP pic.twitter.com/AlxYNLsqrf— Rick Perry (@SecretaryPerry) 2 декабря 2019 г.
Ранее стало известно, что Перри уходит в отставку в конце 2019 года. Он намерен работать в штате Техас, губернатором которого был раньше. Перри отрицал, что решение об отставке связано с его причастностью к "украинскому скандалу".
Перри упоминался в числе людей, которые по указанию Трампа контактировали в последние месяцы с украинскими чиновниками. Демократы обвиняют президента в том, что он пытался заставить власти Украины начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена, который сейчас намерен баллотироваться в президенты.
Трамп представил на утверждение сената кандидатуру Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.